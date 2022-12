Polarización marcó segundo día de foro de víctimas

llevar propuestas y delegados a la mesa de diálogo de paz en Cuba entre el gobierno y la guerrilla comunista Farc.

Víctimas de las Farc reclamaron mayor participación en el encuentro, organizado por la oficina de la ONU en Colombia y la Universidad Nacional a pedido de la mesa de conversaciones que delibera desde noviembre de 2012 en La Habana.

"El proceso de paz es con las Farc. No es con otros grupos al margen de la ley. Son las víctimas de las Farc las que debemos estar en estos foros, pero sólo hay víctimas de izquierda", dijo a la AFP Yaneth Rosa Sánchez, quien desconoce el paradero de su hermano, secuestrado hace 17 años presuntamente por las Farc.

Bajo el lema "Somos víctimas Farc", Sánchez estuvo en un plantón este lunes junto a otras 50 personas frente al Centro de Convenciones del Pacífico, donde se desarrolla el Foro, para cuestionar la presencia de damnificados de paramilitares y agentes del Estado.

Colombia sufre un conflicto armado desde hace más de cinco décadas, que ha involucrado a guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y fuerzas del Estado, y que ha dejado 220.000 muertos y más de cinco millones de desplazados.

Tanto el gobierno de Santos como las FARC han reconocido su cuota de responsabilidad por las víctimas.

"El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos", dijo Santos el año pasado.

Poco después, las Farc afirmaron que "sin duda, también ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas".

Según algunas víctimas, el Foro en el que participan unas 1.700 personas le ha dado mayor cabida a quienes sufrieron abusos de grupos de derecha o agentes del Estado que a los de la guerrilla.

Pero esas afirmaciones son rechazadas por otros delegados.

"Hay que entender la ansiedad de las víctimas, pero eso es una cosa y otra es querer manipular su dolor. Hay sectores que quieren enfrentar a las víctimas, que quieren echar por tierra este esfuerzo", dijo a la AFP el senador Iván Cepeda, cuyo padre, un parlamentario de la izquierdista Unión Patriótica, fue asesinado en 1994 por oficiales del Ejército y paramilitares.

Aun así, algunas víctimas de las Farc insistieron en que organizarán un foro adicional -exclusivo para ellos- del 16 al 18 de agosto en Bogotá, al que Naciones Unidas aún no confirma su apoyo.

Fabrizio Hochschild, coordinador de la ONU en Colombia, afirmó que "no falta pluralidad ni representación de víctimas", y que se tienen en cuenta "hechos victimizantes" y no victimarios.

La gran mayoría de los convocados sufrió desplazamientos, despojo de tierras y secuestros, pero también hay casos de desaparición forzada, ataques contra grupos étnicos y políticos, violencia sexual y homicidios, explicó a la AFP.

"La negociación en La Habana es para poner fin a un conflicto entre el gobierno y las FARC. Ese conflicto ha causado muchas víctimas. Las Farc no son el único victimario en Colombia. Desconocer el derecho de otras víctimas en ese proceso no me parece apropiado", dijo.

Hochschild enfatizó que el criterio de la mesa de Cuba es reconocer como víctimas a todos los que sufrieron abusos de derechos humanos, de los cuales la "inmensa mayoría" son civiles, pero también "personas armadas, uniformados, tanto en la fuerza pública como en la guerrilla".

Del Foro en Cali, que concluye este martes, surgirán las propuestas para llevar a los diálogos de paz con las Farc, la principal guerrilla de Colombia, con unos 8.000 combatientes.

Este lunes en La Habana, representantes de las Farc y el gobierno colombiano iniciaron una última "reunión preparatoria" con miras a la participación de las víctimas.

Ambas delegaciones abordarán el tema el martes 12 y escucharán a las víctimas desde el sábado 16. Un total de 60 víctimas entregarán su testimonio.

Las Farc dijeron en un comunicado que no "vetan ni vetarán" a ninguna víctima, pero advirtieron que "si el gobierno pretende que se escuche a sus militares y policías, debe tener plena disposición a que se escuche también a los combatientes guerrilleros".

Hasta ahora se consensuaron tres de los seis puntos de la agenda: reforma rural, participación política de las Farc y drogas ilícitas. Resta discutir el tema de las víctimas, el abandono de las armas y el mecanismo para refrendar un eventual acuerdo de paz.

Con AFP.