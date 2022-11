Polémica por carta de las Farc a alcaldes de La Guajira

El Comando de Dirección de las Farc envió una carta a los alcaldes de los 15 municipios de La Guajira a través de la cual solicitan que se adelante una reunión en la zona veredal de Pondores, para "unificar esfuerzos en torno a la implementación de los acuerdos de paz".



La misiva, que tiene por fecha el lunes 27 de marzo de 2017, plantea que La Guajira "es un territorio priorizado para la implementación de los acuerdos y que por ello "las administraciones municipales deben inscribir sus planes de desarrollo en el Plan Marco de Implementación".



En total son cuatro las acciones que propone la guerrilla para coordinar tareas de implementación con los mandatarios locales.



Las Farc pedían en esta misiva que la reunión se llevara a cabo el seis de abril, en el campamento ubicado en el PTN de Pondores, corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca.



Reacciones



El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, indicó que esta carta es "inconveniente y excede los compromisos de la paz. La relación en cuanto a las inversiones de la paz es una relación interinstitucional del Gobierno Nacional con los alcaldes, y no de las Farc".



Lizcano recordó que esta guerrilla "no ha entregado las armas, no se han reincorporado, no han pasado por la Justicia Especial para la paz, no pueden todavía participar en política porque apenas la Ley está en trámite".



Por su parte, desde el Centro Democrático, el representante Edward Rodríguez dijo que ese poder las Farc se lo deben ganar con votos.



"Lo que faltaba, y muy al estilo de la tiranía de Venezuela, empiezan las Farc a dar órdenes a concejales, alcaldes y van por los gobernadores. Menos mal advertimos los alcances de elevar ese acuerdo a Constitución. Qué se ganen con votos ese poder, no con cartas temerarias", señaló.