Polémica por entrega de refrigerios en evento pedagógico de Bogotá: Procuraduría investiga

La Procuraduría recibió una serie de quejas de jóvenes que reportaron supuestas diferencias entre lo recibido por instituciones oficiales y privadas, e incluso mencionaron que en algunos casos los suplementos fueron entregados en bolsas de basura.

Por esa razón, el Ministerio Público, concretamente la Procuraduría Distrital, le pidió a la Secretaria de Educación en cabeza de Isabel Segovia un informe detallado que aclare los criterios de selección de los alimentos entregados.

La @PGN_COL requirió a la secretaria de Educación de Bogotá, información sobre la entrega de refrigerios en el evento pedagógico SIMONU, tras denuncias de estudiantes que reportaron presuntas diferencias entre lo recibido por colegios públicos y privados. https://t.co/YqM8lu0Utc pic.twitter.com/TW0Ut52ys4 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 17, 2025

Además, si existieron diferencias en los refrigerios distribuidos a colegios oficiales frente a los privados y también las condiciones de entrega de los suplementos, en especial en planteles públicos.

La Procuraduría en ese sentido le dio a la Secretaría de Educación dos días hábiles para entregar la información requerida, mientras la Procuraduría define si abre una actuación disciplinaria.