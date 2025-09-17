En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
TikTok
Motín en Funza
Sentencia a Farc
Millonarios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Polémica por entrega de refrigerios en evento pedagógico de Bogotá: Procuraduría investiga

Polémica por entrega de refrigerios en evento pedagógico de Bogotá: Procuraduría investiga

La Procuraduría General de la Nación envió un requerimiento preventivo a la Secretaría de Educación de Bogotá, para que explique las denuncias sobre presuntas irregularidades en la entrega de refrigerios durante el evento pedagógico SIMONU.

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Foto: Procuraduría
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 17 de sept, 2025

La Procuraduría recibió una serie de quejas de jóvenes que reportaron supuestas diferencias entre lo recibido por instituciones oficiales y privadas, e incluso mencionaron que en algunos casos los suplementos fueron entregados en bolsas de basura.

Por esa razón, el Ministerio Público, concretamente la Procuraduría Distrital, le pidió a la Secretaria de Educación en cabeza de Isabel Segovia un informe detallado que aclare los criterios de selección de los alimentos entregados.

Además, si existieron diferencias en los refrigerios distribuidos a colegios oficiales frente a los privados y también las condiciones de entrega de los suplementos, en especial en planteles públicos.

La Procuraduría en ese sentido le dio a la Secretaría de Educación dos días hábiles para entregar la información requerida, mientras la Procuraduría define si abre una actuación disciplinaria.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Colegios distritales

Colegios privados

Publicidad

Publicidad

Publicidad