Polémica por pelea entre el cantante Ozuna y oficiales de Migración en Bogotá

El cantante puertorriqueño denunció un “pésimo” trato por parte de funcionarios de Migración Colombia en la ciudad Bogotá.



“No es justo que nos traten como criminales cuando lo que queremos es traerle alegría al país”, señaló el artista, que tiene pensado presentarse en la Feria de Manizales y en Bogotá.



¿Qué dice Migración?



Henry Corredor, director regional de Migración, manifestó en Mañanas BLU 10 AM que al ingresar la agrupación musical a Colombia fueron preguntados sobre las causas de su presencia en el país, como regularmente se hace con los extranjeros en el aeropuerto.



“Uno de ellos, bastante alterado, se negó a responder las preguntas del oficial de Migración (…) El funcionario, haciendo su trabajo, le notificó que no podía ingresar al país”, dijo.



En ese momento, según Corredor, los demás integrantes de la agrupación musical se alteraron y se comportaron de manera grosera.



“Se tomaron medidas y se notificó que no podían ingresar al país por su mal comportamiento (…) Sin embargo, y horas después, ellos pidieron disculpas a los oficiales de Migración y se les permitió la entrada a Colombia, además hay que decir que ellos traían los documentos en regla”, añadió.



Corredor fue enfático en manifestar que “en ningún momento” hubo golpes ni malos tratos hacia los integrantes de la agrupación musical.



Finalmente, el impase quedó resuelto y Ozuna podría presentarse en la Feria de Manizales y en Bogotá.