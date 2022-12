Polémica por supuestos beneficios de JEP a quienes evaden responsabilidades

Personas responsables de delitos en el marco del conflicto armado que no colaboran, que no se comprometen con la verdad y la reparación de sus víctimas y que según el acuerdo de paz deberían pagar entre cinco y ocho años de cárcel, terminarían obteniendo beneficios en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz.



Así fue denunciado este martes, tras la radicación de proyecto de ley estatutaria que reglamenta esa justicia especial, en el cual se incluyó un polémico artículo que ha sido denunciado por distintos sectores. Se trata del numeral 3 del artículo 137, que señala:



"En el caso de que el Tribunal para la Paz aprecie que el recibimiento de verdad y responsabilidad efectuado ante él ha sido exhaustivo, completo y/o detallado se aplicarán las sanciones alternativas, valorando las circunstancias específicas, podrá ordenar que, una vez cumplido como mínimo el 50% del tiempo de sanción impuesta, el cumplimiento de esta concluya en condiciones equivalentes a las de las sanciones propias".



Para la senadora Claudia López (Alianza Verde) esto sería un "premio a los avivátos, a los tramposos, a los mentirosos, a los que confían en que la JEP no tendrá información sobre ellos, de entrada no colaboran y una vez procesados recibirían beneficio de reducción de la pena a la mitad".



Le podría interesar: Militares prófugos por falsos positivos tendrán algunos beneficios en la JEP



"Me parece inadmisible que el Gobierno Nacional arranque este debate tan importante para Colombia con un mico mentiroso y tramposo para favorecer a quienes mienten y traicionan a la justicia y a las víctimas", explicó.



Por su parte, el senador Carlos Fernando Galán (Cambio Radical) lo calificó como "un mico, que no se debe permitir, pues va en contravía del acuerdo de paz, de los derechos de las víctimas e incumple la justicia que estamos esperando se garantice para aquellas personas que han cometido graves delitos en el marco del conflicto colombiano".



De otro lado, la senadora López afirmó que otro punto que estaría en riesgo es el que tiene que ver con el reconocimiento de responsabilidad de mando, pues el nivel de condiciones que exige el proyecto no permitiría establecerla.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.