Policía anuncia plan estratégico para la disminución del homicidio en 2020

El director de la Policía, general Óscar Atehortúa, reveló que terminaron la planeación estratégica para trazar los objetivos operacionales del 2020, enfocados en regiones con alto índice de homicidios urbanos y rurales.

“Hemos concretado con los comandantes 184 actividades específicas y 1.646 operaciones para disminuir el delito. Estamos apuntado a afectar a 6.668 actores Criminales que están afectado la seguridad ciudadana”, dijo.

“Acciones conjuntas con la Fiscalía para atacar 1.343 estructuras de orden local que están dedicadas al tráfico de estupefacientes, hurtos y homicidios”, añadió Atehortúa.

Para priorizar territorios, se hizo un análisis de todo el país y “se dispuso la fuerza pública en Córdoba, Nariño, bajo Cauca Antioqueño y Cauca, lugares donde se han presentado confrontaciones y asesinatos”.

Además, Atehortúa reveló que, en lo transcurrido de enero, se registró una disminución del 3.2% de los homicidios, del 13% en las riñas y del 27% en las lesiones personales con respecto al 2019.

Por otro lado, el general de la Policía se pronunció sobre las marchas programadas para el 21 de enero, sobre las que aseguró tener información de que los manifestantes quieren llegar a los portales de TransMilenio.

“Se hizo un análisis sobre las marchas del 21 de enero, avizorando cuáles son las capacidades de toda la fuerza pública, tenemos los dispositivos listos. Hemos conocido algunas pretensiones de presencia de algunos de estos actores de llegar a portales de TransMilenio”, indicó.

Finalmente, sobre el panfleto que se conoció este sábado por aparentes miembros de las Águilas Negras en contra de la alcaldesa Claudia López, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell, dijo que esa organización no está registrada en el país.

“Esta organización que se registró el sábado no es conocida en Colombia, no fue registrada. Lo que pretenden algunas organizaciones criminales es desdibujar su propia imagen para que no las vinculen con amenazas y homicidios”, aseguró.

“Con la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se tomó contacto el sábado y dijo no recibir amenaza alguna. Por supuesto, están a disposición todas las capacidades del Estado para ofrecerle seguridad. Asimismo, se tomó contacto con el señor Ariel Ávila, quien ya tiene protección de la UNP”, afirmó.

