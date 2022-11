Policía que se negó a participar en desalojo de cinco familias podría ser sancionado

Este martes, el patrullero de la Policía Ángel Zúñiga se volvió viral en redes sociales porque se negó a participar en una diligencia de desalojo en Cali.

“Es algo injusto lo que están haciendo en este momento. No les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los Derechos Humanos. Yo sé que me van a trasladar”, dice en el el video el uniformado en un video.

La Policía inició una investigación interna para determina

r si el uniformado incurrió en una conducta disciplinar.

Lea aquí: El patrullero de la Policía que está en boca de todos

“Los policías de Colombia nunca perdemos nuestra condición humana. Sin embargo, frente a una orden legítima, expedida por una autoridad judicial o administrativa, no tenemos sino un solo camino: garantizar el cumplimiento", dijo.

Añadió que un policía, como servidor público, "no puede incurrir en una omisión o extralimitación en el cumplimiento de su deber“, dijo el coronel Manuel Vázquez, comandante de la Policía de Cali

