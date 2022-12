Policía, quien denunció abuso sexual, espera captura de capitán

La teniente, quien denunció el presunto abuso sexual el pasado 24 de noviembre por parte de un capitán de la Policía, dice que investigación de la Procuraduría brinda mayores garantías en su caso.



Para la teniente, es necesario que las autoridades investiguen todo lo que sucedió y apliquen los procedimientos judiciales cuando ocurren en estos casos de presuntos abusos sexuales.



“Cuando yo hablo de justicia la pido a nivel judicial, la víctima espera que este responsable de estos hechos sea investigado y capturado y se realice todo lo que está establecido”, señaló.

Esta mujer, quien lleva 10 años en la Policía, le dijo a Blu Radio que a pesar de lo sucedido no ha pensado salir de la institución porque su proyecto de vida siempre ha estado ligada a sus funciones como Policía Nacional.



“Me encuentro excusada del servicio debido a los golpes recibidos por este señor uno de ellos afectó nuevamente una cirugía de rodilla de la cual me encontraba recuperándome y desafortunadamente me afectó no solo en mi parte psicológica sino a nivel físico”, aseguró.



Afirmó que ante la denuncia que realizó ante la Fiscalía siente temor por su vida y la de su familia y actualmente se encuentra recuperándose de los golpes que al parecer recibió del capitán, agresor en este caso.



“Yo he tratado de estar en mi casa, no he salido a absolutamente nada, evitando cualquier tipo de contacto y no hay necesidad a que las amenazas se digan directamente, solo con el hecho de denunciar esto bastante delicado inmediatamente se pone en riesgo la integridad física”, agregó.



Después de comunicarse personalmente con la teniente, la Procuraduría en este caso ejerció el poder preferente para asumir la investigación que permita establecer responsabilidades disciplinarias y acompañamiento en el proceso penal.



La teniente de 30 años de edad agregó que, en medio de este proceso, el capitán implicado la denunció por injuria y calumnia ante la Fiscalía de Valledupar, citación a la cual acudió, pero el uniformado no fue: “me presenté y dije que no iba a conciliar”.



La teniente, quien dijo que en principio sus superiores no le creyeron sobre lo sucedido, aseguró que la Fiscalía le practicó una entrevista tras conocerse y, entre varias pruebas, entregó un álbum fotográfico que contiene imágenes de las agresiones que al parecer recibió de su agresor.



“Al ver la negativa es donde finalmente tomo la decisión y me dirijo a la Fiscalía, son elementos probatorios que hacen parte de la investigación y no nos atrevemos a mostrar porque también hacen parte de mi intimidad, pero existen pruebas científicas contundentes de las cuales la Fiscalía tiene conocimiento”, indicó la teniente.



La Procuraduría solicitó varias pruebas en este caso, entre ellas, la copia de los videos del casino de oficiales en Valledupar en donde sucedieron los hechos; registro de los capitanes que estuvieron entre el 23 y 26 de noviembre de 2018 y los informes que ha adelantado en materia disciplinaria la Policía.

