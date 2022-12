Policía rescató a ciudadano paraguayo que estaba secuestrado en La Guajira

En un contundente operativo, unidades del Gaula de la Policía llegaron en helicóptero cerca al sector del Cerro de la Teta en la alta Guajira, cerca de la zona limítrofe con Venezuela. Allí lograron rescatar a Ali Sayed, un comerciante de nacionalidad paraguaya que había secuestrado en julio del 2019.

"Sí, me amenazaron muchas veces de que si yo escapaba o mi familia no respondía me iban a matar, en los últimos días me mostraban las armas y me decían que si mi familia no contestaba me mataban", dijo Sayed tras ser rescatado.

De acuerdo con general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía, los captores utilizaban hasta niños para cuidar al secuestrado.

"Esto es delincuencia común que está compuesta por criminales de Venezuela, desafortunadamente personas indígenas wayuú, de acuerdo a la labor de inteligencia, era tanto el colmo que usaban a niños como caleteros cuidando al secuestrado", explicó.

En medio de lágrimas, sus familiares agradecieron a las autoridades y narraron los peores momentos que vivieron con la ausencia de su ser querido.

"No niego que en momentos pensé que mi esposo estaba muerto, pero siempre le pedí al señor, yo le decía señor yo sé que me lo vas a traer de regreso”, dijo Erika Figueroa, esposa del liberado.

El rescatado fue trasladado hasta el hospital de Maicao donde fue valorado tras presentar deshidratación.

