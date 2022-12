Policía rescató a estudiante secuestrado en el norte del Cauca

La Policía rescató al estudiante universitario de Cali, secuestrado el pasado fin de semana en una finca del norte del departamento del Cauca.

Publicidad

El universitario, que había sido secuestrado en momentos en que se encontraba en una finca de propiedad de su familia, fue rescatado esta madrugada por miembros del grupo Gaula de la Policía.

Las llamadas, en las que los delincuentes exigían hasta 1.000 millones de pesos para su liberación, fueron rastreadas por las autoridades y llevaron a los agentes a una finca cerca del municipio de Guachené.



“Este grupo logra su ubicación, en un cultivo de caña, estaba atados de manos. Sus captores emprendieron la huida al notar la presencia policial”, dijo Édgar Rodríguez, comandante de la Policía del Cauca.



El rescatado, identificado como Diego Figueroa, de 21 años, fue trasladado a Cali, donde se le realizan los chequeos médicos.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-BLU radio conoció en exclusiva la propuesta que Víctor Maldonado presentó a la Superintendencia de Sociedades, para reparar a las víctima del fondo Premium e InterBolsa.



-Nicaragua asegura que sus nuevas pretensiones en el mar Caribe hacen parte del mismo diferendo que no se terminó de fallar en el año 2012.



-Cafeteros del Quindío le piden al Gobierno Nacional que decrete la Emergencia Cafetera, debido a que las altas temperaturas están disminuyendo la calidad y los precios de la actual cosecha del grano.



-El procurador Alejandro Ordóñez insistió en que la intención de las Farc con el acuerdo de justicia que acordó el gobierno es ver al ex presidente Álvaro Uribe en la cárcel.



-Alias ‘Timochenko’ dice en su cuenta de twitter que utilizaron impresoras que fueron adquiridas por las Farc para instalar un chip de geolocalización con el objetivo de adelantar bombardeos.



-España asegura que está trabajando en una misión europea especial y en un millonario fondo para ayudar a Colombia a conseguir la paz.



-Permanece bajo custodia de las autoridades el habitante de calle que fue sorprendido transportando cadáveres en la madrugada de Bogotá.



-Juan Fernando Muñoz Uribe, director de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, fue elegido como presidente de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social.



-El presidente palestino, Mahmud Abás, dijo que no tiene interés en que la actual situación de violencia en Cisjordania, y en el Este de Jerusalén, termine en un enfrentamiento bélico con Israel.



-El nuevo presidente de Volkswagen, Matthias Müller, admitió que los 6 mil 500 millones de euros destinados a cubrir los costos del escándalo de la manipulación de motores, resultarán insuficientes.



-La Canciller venezolana dijo que son “amorales” las últimas declaraciones de John Kerry, quien calificó de “imperfecta” la democracia en Venezuela.



-30 soldados se intoxicaron en el batallón de Usme, en el sur de Bogotá.



-Inicia en Cartagena el sistema de transporte articulado Transcaribe.



-El Sistema de transporte masivo Transmetro de Barranquilla activará su flota completa para el traslado de los hinchas al Estadio Metropolitano con motivo del partido Colombia-Perú.