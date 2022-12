Por error, habrían asesinado a niña venezolana de seis años en Maicao

Como Jeidy Mar González González fue identificada la niña de tan solo seis años, quien murió luego de que su vivienda fuera atacada a tiros por cuatro sujetos, quienes, aparentemente, buscaban a un hombre que anteriormente había vivido en esta residencia y que no tenía relación con la familia que apenas llevaba dos días de estar viviendo en el lugar.

"Me oculté esperando que se metieran porque ya tenían la puerta deprendida, la doblaron. Cuando yo vi, cayó la niña y me dice mi mujer que comenzó a gritar: “mi niña se está muriendo” (…) Salí con el machete en la mano, pero ya se me habían volado", dijo Germán González, padre de la menor.

Algunas personas del sector aseguran que dos hombres habrían llegado hasta este punto, preguntaron por una persona que anteriormente vivía en esta casa y al no tener respuesta arremetieron a tiros contra la fachada de la vivienda.

"Se le arrendó el lugar a la persona, dos días tenían, llegaron de Cartagena buscando una mejor vida aquí en Maicao, pero lamentablemente pasaron dos días y mataron a la niña", dijo un testigo.

En una rápida acción por parte de la Policía se logró la captura de dos sujetos, uno de nacionalidad venezolana y otro colombiano, quienes deberán responder por homicidio agravado.

"Gracias a la oportuna reacción de la comunidad y del apoyo de la comunidad se logra la captura de estas dos personas. Van a ser procesados por homicidio, el cual tiene una pena menor de 24 años y va hasta 60 años de cárcel", explicó el coronel Hernán Gómez, comandante de la Policía de Maicao.

Pese a estas dos capturas, los familiares piden que estos dos hombres no queden libres y pidieron capturar a otras dos personas que también estarían involucrados en el crimen.

