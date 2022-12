Por la puerta que entre la Farc salgo yo: Claudia López sobre coalición para Alcaldía

Tras anunciar una coalición de centro izquierda conformada por el Partido verde, el Polo Democrático y el movimiento Activista, la aspirante a la Alcaldía de Bogotá Claudia López

descartó tajantemente una posible alianza con el partido Farc.

En entrevista con BLU Radio, López dijo que la desmovilizada guerrilla no está en su coalición y que, si alguien intenta incluirlos, ella se desvincularía de inmediato de esa alianza: “No están, no estará nunca y si alguien los mete yo salgo por la misma puerta que entre las Farc. Toda la vida me he jugado el pellejo porque tengo la convicción de que sacar a Colombia de la violencia y de la guerra es lo mejor que podemos hacer”.

López, quien en su momento apoyó el proceso de paz para desarmar ese grupo, aclaró que en su opinión “haber desmovilizado a las Farc es una bendición para Colombia”, pero no tiene el menor interés de hacer política con las Farc.

“Para mí, como ciudadana y como candidata a la Alcaldía de Bogotá, las Farc desmovilizadas, me refiero al partido político, tiene todavía mucho por reconciliarse conmigo, con Bogotá y con Colombia”, explicó.

En ese sentido, pidió a los miembros de las Farc “que vayan a la JEP, que les cumplan a las víctimas, que contribuyan con reconciliación y verdad, y que se reconcilien con toda la sociedad colombiana para tener algún día respaldo político”.

“Las Farc no está en esta coalición y no estará nunca. No los hemos invitado jamás, lo digo con absoluta claridad. Por la misma puerta por la que traten de meter a las Farc en la coalición por Bogotá, por esa misma puerta sale Claudia López”, enfatizó la candidata.

