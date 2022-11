Por millonaria deuda, venezolanos solo serán atendidos por urgencias en Bucaramanga

El alto número de ciudadanos venezolanos que diariamente llegan a Bucaramanga desbordó la capacidad de atención en salud en los 24 centros de la ciudad, a tal punto que el Instituto Municipal de Salud, Isabu, decidió suspender la atención integral a la migrantes, en situación irregular, que acuden a los servicios y en cambio solo está atendiendo urgencias vitales.



Según el gerente del Isabu, Juan Eduardo Durán, desde hace dos años y medio esa entidad ha venido prestando servicios, no solo de urgencias sino también de control y citas médicas a la población venezolana, pero la deuda que actualmente tiene la secretaría de salud de Santander por estos servicios no les permite continuar.



“Teníamos un contrato con la secretaria de salud departamental que consistía en que ellos autorizaban los procedimientos a la población venezolana y nosotros realizábamos la atención, pero llevamos dos años y medio y no nos han pagado las facturas, recursos que superan los $1.200 millones”, explicó Durán.



De acuerdo con el funcionario, la gran mayoría de usuarios venezolanos son mujeres embarazadas a quienes de ahora en adelante solo se les prestará los servicios de parto.

“A ellas les veníamos prestando servicios de laboratorio, prueba de embarazo, ecografía, cesaría, controles posparto, de crecimiento y desarrollo del niño, consulta por ginecología, todos estos, con excepción del parto, ya no se van a atender”, anotó el gerente del Isabu.



Dice Duran que la determinación de suspensión de los servicios integrales fue tomada con base en los conceptos de la Corte Constitucional que establece que, los migrantes en situación irregular en el país solo tienen derecho a atención de salud cuando se trate de urgencias vitales.



“Los únicos servicios que quedaron incluidos además de las urgencias son vacunación, enfermedades de origen salud pública y casos de violencia sexual”, puntualizó el funcionario.

Diariamente en los 24 centros de salud que hacen parte de la red en Bucaramanga son atendidos 1.000 ciudadanos de estos 300 son venezolanos.