¿Por qué Maradona le botó el celular? Periodista implicado responde

que el astro del fútbol lo agredió.



“Cogí el celular, empiezo a grabarlo y siento que me arrebatan el celular de las manos. Después lo encuentro y cuando veo el video veo que fue Maradona quien me lo tumbó”, explicó el afectado.



En entrevista con Mañanas BLU, aseguró que nunca le dijo nada ofensivo a Maradona ni lo tocó, sino que fue una reacción inexplicable.



“Maradona me mete un manotazo al celular y me lo tumba (…) nunca supe por qué lo hizo, yo no lo toqué, no le dije nada”, manifestó Ferrer.



Finalmente, confesó que en ese momento nunca supo de las agresiones a otros asistentes al partido, sino que se enteró horas después al ver videos.



“Después en los videos me di cuenta que también agredió a dos niños y a un joven”, finalizó.