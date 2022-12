¿Por qué subir la edad de pensiones es un camino casi inevitable?

En Colombia la informalidad es de alrededor de un 63%. Y como ocurre en otros países las personas esperan pensionarse con un valor muy alto sobre su último salario, pero la pensión es un promedio de la renta de los salarios desde el día uno de cotización. Además, hay cerca de dos millones de adultos mayores que nunca cotizaron y hoy no reciben recursos del Estado.

El subsecretario de Previsión Social de Chile, Augusto Iglesias, que ha tenido buenos resultados en los temas pensionales, explicó cuáles son las variables que hay que tener en cuenta para lograr un buen sistema.

Publicidad

Según Iglesias, las cifras determinantes son tres: Tasa de cotización, es decir cuántas personas en edad laboral cotizan, que dependen de la informalidad, edad de pensión, junto a monto de pensión.

Si un Gobierno quiere priorizar como política pública una mejora de las pensiones tiene que revisar cómo están esas tres variables. Si lo que quiere es no afectar la edad para pensionarse, el monto de la pensión no puede ser muy alto, así como tampoco la informalidad. Situaciones que en Colombia no ocurren.

Pero, además, si la expectativa de vida aumenta, es prácticamente imposible no pensar en aumentar la edad para pensionarse para darle sustentabilidad al modelo.

“Aquí es donde choca la técnica con la política. No hay reforma de pensiones más resistida en Chile o en China que la que sube las edades. Recuérdese las protestas en Francia, Italia y Grecia. Pero hay que hacerlo. Probablemente de forma lenta. En Chile hay una propuesta futura de aumentar la edad de pensión, pero solo para quienes tengan menos de 40 años a partir de la promulgación”, dijo.

Publicidad

Eso quiere decir que una vez materializada la ley, la edad aumentaría solo para quienes en ese momento tengan menos de 40 años. Estos se pensionarían con mayor edad en el futuro.

Pero hay más datos. En Chile hay un fondo solidario para las personas que nunca cotizaron. Reciben al mes un promedio de 170 dólares, cerca de $500.000 pesos. Mientras que en Colombia existe un programa similar que cubre unos unos $95.000 pesos al mes. Chile gasta 0,8% del PIB en este programa. Cerca de 2.400 millones de dólares al año.

Publicidad

Según iglesias, el Estado debe crear un mandato en el que no se considere una opción cotizar o no. Y la decisión debe ser apoyar a los adultos mayores que no tienen cómo conseguir un empleo y que no tienen pensión por haber trabajado como informales.

En Colombia actualmente la edad para las mujeres es de 57 años, mientras que en Chile es de 60. Para los hombres es de 62 en Colombia y en Chile de 65.

Finalmente, otra de las conclusiones es que hay que propender por el ahorro voluntario. “Si un padre le creara una cuenta a su hijo desde que nació, y le transfiriera mensualmente una suma determinada hasta los 18 años, ese ciudadano al cumplir la mayoría de edad ya tendría solucionado el problema de su pensión”, concluyó el experto. El uribismo, entre otros sectores, han planteado la necesidad de elevar la edad.