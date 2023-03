¿Por qué tiembla tanto en La Mesa de Los Santos? Geólogo explica

Los recientes temblores en el país han puesto en alerta a todos los colombianos y no es para menos el susto por el fuerte sismo registrado el viernes prendió las alarmas. Además, puso a pensar a los habitantes en si es posible un temblor de grandes magnitudes en Colombia. Oswaldo Ordóñez, geólogo y es docente universitario, habló en Sala de Prensa Blu y explicó el porqué de la frecuencia los movimientos telúricos en esta zona de Colombia, epicentro del fuerte movimiento de este viernes, 10 de marzo.

“Allá es una zona que, geológicamente, se conoce como el Nido de Bucaramanga y es un sitio dentro del interior de la tierra que está ubicado más o menos a 120, 150 kilómetros de profundidad, ahí debajito de la Mesa de los Santos y Bucaramanga. Más o menos tres placas se encuentran ahí en ese punto. O sea, es como decir que tres puños se encuentran en un mismo sitio y cada puño puja para un lado. En algún momento esa energía acumulada de esos puños, que en este caso son placas tectónicas, sobrepasa y libera la energía, entonces la liberación de energía genera el sismo. Allá las magnitudes máximas deben llegar de 6.0, porque si esa energía no se liberara todos los días, todas las semanas, se acumularían dos, tres años y podríamos tener sismos como el de Turquía”, señaló.

El geólogo explicó el papel de la magnitud en los sismos, señaló que es como energía que se libera tras el movimiento telúrico y resaltó que es bueno que tiemble seguido para que la tierra no acumule energía. Además, habló si es cierto que los animales pueden predecir los terremotos o sismos.

“No, miren, eso han hecho muchos experimentos, y los primeros que hicieron algo como en eso fueron los chinos hace muchos años. Ellos detectaron pues una cosa con las aguas que habían pasado, pues los pozos de las aguas que se había modificado, y de pronto con pájaros y eso, pero de cien veces que pasa eso, solo una o dos veces ha sido coincidente, entonces no es muy confiable, por ahora no tenemos un método de cómo predecir que viene un sismo, lo único que pasó en los celulares es que nos decía como un minuto antes o 40 segundos antes que venía un sismo, pero eso es porque los equipos de todos los celulares están conectados con un cosito que ellos tienen, que es un “acelerógramo”, entonces ellos al mismo dicen, vea viene una aceleración de la gravedad, que es un sismo, al mismo da la alerta, pero no más, no está prediciendo. Es muy difícil realmente predecir la naturaleza en ese sentido”.

Finalmente, el geólogo se refirió al deslizamiento de tierra que se presentó en Rosas, Cauca y las posibles causas del movimiento de tierra. Además, se refirió al tema de la construcción del metro de Bogotá y a la mejor opción teniendo en cuenta el suelo de la capital del país.

