“Por Zoom no se puede hacer partido: Carlos Negret renunció al Nuevo Liberalismo

El exdefensor del Pueblo Carlos Negret, y excandidato al Senado de la República, a través de una dura carta, renunció al Nuevo Liberalismo , alegando, entre otras cosas, las “personalización” del movimiento político.

Negret, en entrevista con Blu Radio, dijo que su decisión se toma tras esperar tres meses para el tribunal de ética del partido, decidió presentar su renuncia irrevocable a la coalición.

“Cuando tomo la decisión de adherir a una candidatura, diferente a la de Centro Esperanza, me dicen que me van a mandar a un tribunal de ética.

Tengo tarjeta profesional de abogado y llevo tres meses pendientes a que me llamaran al tribunal. No ocurrió y realmente no tiene sentido. No es un tema personal, es político”, explicó.

Denunció que en el Nuevo Liberalismo hay una la “explotación del gran nombre de Luis Carlos Galán” y que debe adaptarse a las exigencias del siglo XXI.

“También extrañé un proceso de reflexión y de autocrítica sobre cómo la explotación política del nombre y legado de Luis Carlos Galán se estaba agotando y que con contundencia hablaron las urnas. Lo que sí recibí fueron descalificaciones y epítetos, en las redes sociales y en varias emisoras provenientes de los mismos que en las vísperas me ponderaban y exaltaban”, dice Negret en la carta.

Al respecto, Negret dijo en Mañanas Blu que Juan Manuel Galán ha personalizado el espíritu del partido.

“Se ha personalizado un poquito el asunto del director y uno no puede hacer partido por Zoom. Es importante que este partido y cualquier otro reúna a sus militantes y se discutan las cosas tranquilamente”, dijo

Esta es la carta de renuncia de Carlos Negret al Nuevo Liberalismo:

