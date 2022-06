¿Cuál será el rol del Partido Liberal en el nuevo gobierno de Gustavo Petro? Liberales debaten

Luego de conocerse el apoyo del expresidente César Gaviria al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro , algunos congresistas electos del Partido Liberal rechazaron las decisiones que, sin consultar, estaría tomando; a través de una carta manifestaron su inconformidad y aseguraron que, desde antes, apoyaron a Petro para que llegara a la Casa de Nariño.

Al respecto, el representante del Partido Liberal Carlos Ardila recordó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, que los liberales deben tener claro cuál será su papel en este nuevo gobierno, que arranca el próximo 7 de agosto, cuando Petro se posesione oficialmente como presidente de la República.

“Se ha logrado un acuerdo para tener mayorías en el Congreso, lo que es significativo para el nuevo gobierno para convertir en realidad el plan de gobierno (…) El Partido Liberal debe tener clara cuál es la hoja de ruta y su rol en el nuevo gobierno”, mencionó.

Asimismo, el senador Luis Fernando Velasco señaló que le “gusta la propuesta de un acuerdo nacional” impulsado por Petro, aunque, por otro lado, mandó pullas frente al manejo que el expresidente Gaviria le ha dado al partido.

“El liberalismo estuvo en la campaña de Petro y Francia Márquez; de tiempo atrás el directo del partido ha hecho esfuerzos muy fuertes por llevar el liberalismo a la derecha, nos pidió votar por Duque, yo me opuse, nos pidió votar algunas reformas tributarias y también me opuse y, no solo yo, un grupo grande de la bancada”.

Ardila también se refirió a este tema, añadiendo que también se opuso, en su momento, al apoyo a Duque: “expresábamos ser gobierno para qué, votar por Duque cuando era candidato para qué”.