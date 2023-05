Premonitorio: víctima de feminicidio el Día de la Madre había publicado desgarrador video

El fin de semana pasado, cuando la mayoría de colombianos celebraban el Día de la Madre, tres feminicidios sacudieron al país. Uno de ellos ocurrió en Santa Marta, específicamente en la jurisdicción del sector de Gaira, al sur de la ciudad. La víctima fue identificada como Gloria del Carmen Rodríguez Retamozo, de 43 años, quien perdió la vida a manos de su pareja sentimental, quien la atacó con un arma blanca.

Según los informes, el hecho se desencadenó tras una fuerte discusión entre la pareja. El responsable de este asesinato responde al nombre de Julio César Rangel Fonseca, de 51 años, quien, tras cometer el crimen, huyó del lugar.

En las últimas horas se entregó Julio Fonseca el presunto feminicida de la mujer. El hombre se comunicó con la comandante de Policía para entregarse y someterse a las autoridades tras el terrible hecho.

Sin embargo, lo más doloroso de este hecho fue que la víctima había grabado un video en el que presentía su muerte y en que señaló que quería huir y desaparecer. El final de su historia ya se conoció, la mujer fue blanco de un despiadado episodio de violencia.

“Quisiera coger un largo y larguísimo camino. Siento un sinsabor …cogí camino y quería desaparecer, pero no puedo, porque tengo personas allá atrás, también que me esperan, que me provoca coger un largo, larguísimo camino y no regresar nunca más”, dijo días atrás del terrible asesinato.

El crimen causó conmoción en Santa Marta, no solo por la sevicia del crimen, sino por la fecha que el homicida escogió para llevar a cabo el asesinato de su pareja.

Feminicidio en Bogotá:

La alcaldesa mayor de Bogotá , Claudia López, se pronunció sobre el lamentable caso de feminicidio que tuvo lugar durante el pasado Día de la Madre en la capital colombiana. Un hombre, identificado como Cristian Camilo Rincón, atacó a su expareja sentimental con un arma de fuego en un centro comercial, arrebatándole la vida.

López expresó su rechazo ante este brutal asesinato y manifestó la solidaridad del Gobierno con los familiares y conocidos de Érika Aponte Lugo, la víctima de este feminicidio. La administración de la alcaldesa se ha puesto en contacto con el padre de la mujer asesinada y ha puesto a su disposición todos los servicios disponibles para brindarles el acompañamiento necesario en este difícil momento.

"El día en el que honramos a las mujeres que dan vida, que nos cuidan toda la vida, es el día más violento del año en Colombia. Ayer fue el día de la madre menos violento de los últimos cuatro años, mientras que en 2022 hubo 14 homicidios, este año se registraron ocho, lo cual representa una reducción del 43%. Sin embargo, estas cifras pierden relevancia cuando nos enfrentamos a tragedias como la de Érika. Debemos detener la violencia homicida y cualquier forma de violencia contra niñas y mujeres", dijo la alcaldesa.

