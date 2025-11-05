Preocupación en Caquetá por nuevos cierres en vía Florencia–Suaza: gremios advierten afectaciones

En Caquetá crece la preocupación tras un nuevo anuncio del Invías sobre cierres en la vía Florencia–Suaza, a la altura del puente El Avispero, donde se adelantan obras de reparación. La medida, que comenzaría el 6 de noviembre y se extendería hasta el 19 de diciembre, generó rechazo entre distintos sectores productivos del departamento, al considerar que el cierre afectará gravemente la movilidad y la economía regional.

De acuerdo con la información que circula en redes sociales, los cierres serían de martes a viernes entre 6:00 de la mañana y 6:00 de la tarde, lo que restringiría el paso de vehículos pesados por 12 horas entre el Caquetá y el Huila, principal corredor que conecta al departamento con el resto del país.

El gerente de la Terminal de Transportes de Florencia, Carlos Santiago, expresó su preocupación y aseguró que el panorama es crítico para el sector transporte.

“En el cierre anterior, que duró seis semanas, tuvimos pérdidas de hasta el 70%. Ahora nos anuncian nuevos cierres sin ofrecer garantías reales. La única alternativa es la vía antigua, que está en pésimo estado y solo permite el paso de vehículos pequeños”, explicó.



La situación preocupa especialmente porque el nuevo cierre coincide con la temporada decembrina, una de las más activas del año para el comercio, el turismo y el transporte.

En redes sociales, varios mandatarios locales y líderes gremiales han manifestado su rechazo a la medida y pidieron al Invías reconsiderar los tiempos de ejecución de las obras. Aseguran que, aunque reconocen la necesidad de intervenir la estructura, la falta de planeación y comunicación pone en riesgo la reactivación económica del Caquetá.

La comunidad insiste en que el Gobierno Nacional y el Invías deben buscar alternativas que garanticen el paso seguro y continuo de los vehículos, sin seguir afectando a un departamento que depende en gran parte del transporte terrestre para su abastecimiento y conexión con el país.