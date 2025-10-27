Misterioso incendio en Florencia, Caquetá; estaría relacionado con rituales de brujería

En el barrio La Pabonesa de Florencia, Caquetá, una vivienda fue consumida por las llamas en medio de un hecho que ha causado asombro entre los habitantes de esa zona del país.



Misterioso hallazgo en el lugar del incendio

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos de Florencia, en el lugar fueron hallados elementos asociados a presuntos rituales de santería, como veladoras, altares, un ataúd y restos óseos cuya procedencia aún se investiga.

El capitán William Álvarez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Florencia, Caquetá, durante este año se han atendido varios incendios relacionados con este tipo de prácticas.

Las autoridades de Florencia trabajan para establecer las causas exactas del fuego y la veracidad de los elementos encontrados.

Vea en imágenes el estado en el que quedó la vivienda afectada y los elementos encontrados:

