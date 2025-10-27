En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Iván Cepeda
Petro en Lista Clinton
Huracán Melissa
Bancolombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Misterioso incendio en Florencia, Caquetá; estaría relacionado con rituales de brujería

Misterioso incendio en Florencia, Caquetá; estaría relacionado con rituales de brujería

Según el Cuerpo de Bomberos, en una casa fueron hallados elementos asociados a presuntos rituales de santería, como veladoras, altares, un ataúd y restos óseos cuya procedencia aún se investiga.

Incendio estaría relacionado con rituales de brujería.
Incendio estaría relacionado con rituales de brujería.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

En el barrio La Pabonesa de Florencia, Caquetá, una vivienda fue consumida por las llamas en medio de un hecho que ha causado asombro entre los habitantes de esa zona del país.

Misterioso hallazgo en el lugar del incendio

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos de Florencia, en el lugar fueron hallados elementos asociados a presuntos rituales de santería, como veladoras, altares, un ataúd y restos óseos cuya procedencia aún se investiga.

El capitán William Álvarez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Florencia, Caquetá, durante este año se han atendido varios incendios relacionados con este tipo de prácticas.

Las autoridades de Florencia trabajan para establecer las causas exactas del fuego y la veracidad de los elementos encontrados.

Vea en imágenes el estado en el que quedó la vivienda afectada y los elementos encontrados:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Caquetá

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad