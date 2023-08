Preocupación en Parque de los Nevados: en cinco años desaparecería la nieve de Santa Isabel

El Parque Nacional de los Nevados tenía cinco picos nevados. Uno de ellos, Cisne, que ya no tiene nieve y otro más está a punto de quedar en la misma situacion: Santa Isabel.

"La visita científica que realizó el Ideam hace apenas una semana nos muestra que hay un fraccionamiento y un debilitamiento del manto glaciar. Eso nos pone en un escenario muy crítico de que en los siguientes cinco años podría desaparecer el nevado", dijo el director de Parques Naturales Olmedo Martínez.

El informe que recibió la entidad muestra que la nieve ha retrocedido a un ritmo sorprendente desde enero pasado.

Según Martínez, la ausencia de nieve en Santa Isabel será una de las primeras consecuencias del cambio climático en Colombia.

"El cambio climático tiene consecuencias inevitables. No obstante no significa que debemos parar nuestros esfuerzos por tratar de revertirlo. Si nos ponemos hoy todos a plantar árboles, a restaurar ecosistemas, a fortalecer el cuidado de nuestros parques nacionales naturales, a proteger las cuencas, a proteger los ríos a hacer una transición energética no lograremos detener el efecto en el corto plazo pero si podemos pensar en el largo plazo", aseguró el funcionario.

Hoy Parques Naturales anunció la reapertura del PNN Los Nevados. La idea es que las visitas se hagan de forma ordenada y no a tumultos para poder aprovechar la nieve, por el tiempo que le quede.

Nevado Santa Isabel Foto: Servicio Geológico Colombiano

La majestuosidad del nevado de Santa Isabel

Esta majestuosa montaña, cuya altitud supera los 5.000 metros sobre el nivel del mar, es un espectáculo impresionante tanto para los amantes de la naturaleza como para los aventureros intrépidos. Sus picos nevados relucen bajo los rayos del sol, creando un escenario deslumbrante que cautiva a quienes se aventuran a explorar sus rutas de senderismo y glaciares. Por eso el riesgo que desaparezcan debido a los efectos del calentamiento global.

Dicen diversas autoridades ambientales que es vital apreciar y preservar este tesoro natural, aprovechando el turismo sostenible y las prácticas responsables para garantizar que las generaciones futuras también puedan maravillarse con la grandeza del nevado de Santa Isabel en toda su gloria.

