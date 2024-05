Presencia de las autoridades ha impedido ingreso de disidencias de las Farc a Alpujarra, Tolima

Pese a que el Ejército Nacional y la Policía del departamento de Tolima han sido enfáticos al asegurar que no van a permitir que las disidencias de las Farc vuelvan a sembrar terror y zozobra en los municipios del sur, el miedo es latente en la comunidad.

En esa línea, el mandatario de los alpujarreños, expuso que debido a las operaciones en la zona se han desplazado hacia Huila u occidente, es decir, Cauca: “Sí hemos tenido unos unos inconvenientes con seguridad, pero el trabajo articulado que hemos venido desarrollando con nuestra gobernadora, Adriana Magaly Matiz, con la institucionalidad con el Ejército, con la Policía ha permitido que hagamos nosotros un Frente Fuerte, con el departamento del Huila para no dejar penetrar a nuestro departamento del Tolima esos vacíos en seguridad que se ha generado en ese departamento vecino", dijo el funcionario.

El mandatario agregó que los controles tienen como misión "que esos inconvenientes no lleguen al territorio de Alpujarra, que quienes han venido sufriendo por tantos años, en este momento no se vuelvan a ver afectados”.

El mandatario de esta localidad enclavada en el suroriente del departamento, asegura que miembros de las disidencias de las Farc hacen presencia en el vecino municipio de Colombia, Huila: “Han llegado varias personas que no conocemos, hemos hecho un trabajo fuerte con el Ejército y con la Policía, para identificar y de una vez tomar acciones a aquellas personas que se han visto en tiempos atrás como husmeando en nuestro municipio y eso lo que ha permitido que hoy en Alpujarra, no tengamos disidencias", explicó.



Durante este año, según las autoridades, se han dado varios golpes a la estructura Ismael Ruíz con acciones como capturas y varios guerrilleros abatidos, además de los trabajos realizados en conjunto entre Ejército, Policía y la Fiscalía en poblaciones como Chaparral, Rioblanco, Planadas, Ataco, Dolores, Alpujarra, Coyaima y Natagaima.

"Encontramos que, efectivamente, sí estaban extorsionando en nuestro municipio, a nuestros cafeteros y es por eso que desde esas extorsiones, vinimos hicimos un frente con el Ejército, con la Policía, hicimos una acompañamiento aquellas personas que estaban siendo extorsionadas, llegamos con total fuerza para no permitir que se incrementar y efectivamente en este momento no tenemos extorsiones en Alpujarra, porque nosotros no negociamos con nadie que quiera extorsionar”, concluyó.