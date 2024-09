Presidente de Cámara por proyecto de ampliar edificio del Congreso: “Es una necesidad”

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca , dio detalles de los asuntos y propuestas que se tratarán en la reunión de este miércoles, en Casa de Nariño y a la que están invitados los integrantes de las comisiones terceras de Senado y Cámara. Uno de estos temas es un proyecto de ampliación al edificio del Congreso de la República . En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, aseguró que “no estaba enterado de esta proposición”, pero que sí lo considera “una necesidad”.

“Hay congresistas que están sesionando en medias oficinas divididas. Los asesores del Congreso, muchos tienen que trabajar en sus casas, y no hay donde trabajar. Sí, tengo entendido y tengo conocimiento, sé que es una necesidad, pero no conozco la proposición”, indicó.

Este proyecto, del que se conoce poca información hasta el momento, se estaría planeando en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país y, por eso, ha recibido cuestionamientos. Al respecto, el presidente de la Cámara señaló que desde hace años se viene hablando de una ampliación porque los espacios de trabajo de los congresistas son pocos.

"No conozco la proposición, no estoy enterado de la misma. Estas discusiones están hoy en día en las comisiones económicas y yo hago parte de la Comisión sexta y a plenaria no ha llegado el presupuesto. Hay un proyecto que se viene trabajando, tengo entendido, desde hace muchos años para poder ampliar el número de oficinas, toda vez que los espacios para los trabajadores del Congreso son realmente limitados", recalcó.

Publicidad

En ese sentido, insistió en que no conoce ni el monto que tendría destinado dicha ampliación, pero admitió que considera que sí es importante porque los trabajadores allí están en “hacinamiento desde hace tiempo”. Esto, en respuesta a las críticas por los recursos que se darían para lograrlo y cuando se debate cuál será la cifra final del presupuesto general de la Nación.

“Vuelvo y digo, no conozco la proposición, no conozco el monto, pero sí sé que es una necesidad primero y sí sé que, evidentemente, se requiere. Es un tema de humanidad con los trabajadores del Congreso, no con los congresistas, con la gente que está allí en un hacinamiento terrible desde hace mucho tiempo. Sé que el proyecto existe porque fue una de las cosas que en el empalme me comentaron que se estaba tramitando, pero no sé si por fin se lograron los recursos”, aseveró.