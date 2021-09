Presidente de Chile visitó Colombia y conoció de cerca el trabajo que realizan los reinsertados

Desde Turbaco, Bolívar, el presidente de Chile Sebastián Piñera destacó los avances de la política de ‘paz con legalidad’ en Colombia tras la firma de los acuerdos de paz, de los que el país austral fue acompañante.

El mandatario destacó la importancia de atender y reintegrar a los excombatientes y sus víctimas, desminar los territorios y recuperar las potencialidades productivas, que han permitido dejar atrás episodios de violencia en territorios como El Salado y los Montes de María.

“Estamos emocionados por los que hemos visto porque estás tierras Montes de María, El Salado, Turbaco, fueron arrasadas durante décadas por la violencia, el narcotráfico, el terrorismo, la crueldad (...) la violencia no requiere ley, no requiere tiempo, no quiere amor; la paz requiere tiempo, requiere coraje, requiere amor”, dijo el presidente chileno.

Piñera señaló también que con esta visita se buscan fortalecer lazos de comercio entre ambos países, y la implementación de medidas binacionales como el reconocimiento de títulos universitarios y roaming sin costo.

Además, aseguró que se abordarán temas como incorporar nuevos países a la Alianza del Pacífico.

“Vamos a conversar con el presidente Iván Duque de los próximos pasos de la Alianza del Pacífico del Prosur. Tenemos tantos desafíos pendientes: incorporar a países como Canadá, Singapur, Nueva Zelanda y Australia a la alianza del pacifico y posteriormente a Ecuador”, detalló.

Publicidad

Por su parte, el presidente Iván Duque destacó el respaldo que Colombia ha recibido del gobierno chileno, y que se manifiesta no solo “en discursos sino también con recursos y asistencia técnica”

“Ustedes nos han apoyado con recursos, pero también para que internacionalmente se entienda el esfuerzo colectivo que juntos tenemos que labrar”, señaló Duque.

El mandatario detalló, además, avances en materia de proyectos productivos individuales para excombatientes y la disminución de un 45% de los municipios desminados en todo el país

“En nuestro gobierno se ha desminado el 45% de zonas de todo el proceso de desminado que históricamente se ha hecho en toda Colombia”, puntualizó

Durante el evento, el mandatario colombiano también destacó que precisamente en el municipio de Turbaco, un excombatiente fue elegido como alcalde.

“La mejor demostración de que se puede construir en democracia es lo que usted está viendo presidente Piñera: una persona que estuvo en las armas hoy gobierna un municipio y trabaja con el gobierno nacional”.

Publicidad

Al respecto, el alcalde de Turbaco, Guillermo Torres, señaló que si bien se ha avanzado en algunos aspectos en materia de acuerdos. es delicada la situación de seguridad de excombatientes y líderes sociales.

“Hay cosas en las que se ha avanzado, pero hay cosas en las que falta avanzar como la protección de los excombatientes, se han asesinado 280, y creo que eso hay que pararlo”, dijo por su parte el mandatario local.

La agenda de los presidentes continuará en horas de la noche con la firma un acuerdo sobre extradición en ambos países.

Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo: