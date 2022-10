Presidente de Sri Lanka pide azotar a promotor de concierto de Enrique Iglesias

El 20 de diciembre, una multitud de mujeres en éxtasis corrieron hacia el escenario para abrazar y besar al cantante mientras otras le lanzaban su ropa interior, explicó Sirisena en un encuentro público en el distrito oriental de Ampara.



"Este es un comportamiento totalmente incivilizado que va en contra de nuestra cultura", afirmó el presidente.



"No creo que esas mujeres incivilizadas que se quitaron el sostén deban ser golpeadas con colas de peces raya tóxicas, sino quienes organizaron el evento", añadió.



Este tipo de castigo era el reservado a los peores criminales en la Sri Lanka medieval, aunque se sigue empleando en el lenguaje común para aludir a la sanción que corresponde a los peores delitos.



El organizador del evento, Live Events, no se pronunció sobre las declaraciones del presidente.



En la conservadora sociedad srilankesa las muestras públicas de afecto, incluso entre personas casadas, están vedadas. La policía no duda en detener a las parejas que se besan en parques o frente al mar.



Los fans de Enrique Iglesias pagaron entre 5.000 y 50.000 rupias (350 dólares) por el espectáculo de una hora de la superestrella del pop latino, inmersa en una gira mundial llamada "Amor y sexo".