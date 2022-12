Presidente Duque sancionó cadena perpetua para violadores y asesinos de niños

El presidente Iván Duque, desde Casa de Nariño, promulgó el acto legislativo que establece la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en el país.

En el evento, hizo un reconocimiento a la exsenadora Gilma Jiménez y su hija Yohana Salamanca, principales promotoras de la iniciativa. Aseguró que es necesario que estos delitos sean imprescriptibles y que también se elimine el castigo físico.

Dijo, además, que no basta con que se aprueben las sanciones ejemplarizantes, sino que se vean los resultados en las condenas a los responsables.

“En los próximos años nosotros tendremos que, con este marco normativo, ver resultados, no es quedarnos solamente con la sanción ejemplarizante, no es quedarnos solamente con que estos delitos sean imprescriptibles, no es quedarnos solamente con que podamos extinguir el castigo físico, sino que nosotros tengamos una verdadera cultura de protección y de prevención de la niñez en Colombia”, sostuvo.

Duque resaltó que, en muchos casos, el lugar más peligroso para los menores es su propio hogar, por lo cual, manifestó, el país tiene que avanzar hacia la construcción de una cultura que proteja la niñez y que advierta a los agresores que ese tipo de acciones no quedarán impunes.

“A nosotros nos tiene que motivar para luchar contra este delito cosas que son realmente imposibles de concebir y es que el lugar más peligroso para muchos niños de Colombia sea su núcleo familiar porque hay tíos, primos, padres, abuelos que han hecho estas prácticas deleznables un delito asiduo. Hoy ya saben que están notificados”, agregó.

Por su parte, Johanna Salamanca, hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez, resaltó que el Congreso cumplió con una deuda histórica para la protección de la niñez y que lo más importante es que los agresores de los menores sean conscientes de que el país protege a sus niños como lo más preciado.

