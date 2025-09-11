Presidente Petro arremete contra la Unión Europea y sus parlamentarios

El presidente Gustavo Petro estuvo en Timbío, Cauca, este jueves. Desde allí se refirió a la resolución del Parlamento Europeo en la que se condena la violencia política en Colombia y se repudia el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

La resolución considera que las “declaraciones incendiarias difundidas por la presidencia y otros actores políticos han contribuido a aumentar la polarización, la violencia política, el discurso de odio y la inestabilidad en el país”.

El presidente Gustavo Petro cuestionó al Parlamento Europeo y dijo que su discurso no tiene ninguna responsabilidad en el homicidio de Miguel Uribe.

“No es por el discurso de Petro que mataron al señor Uribe Turbay, es una sinrazón, o los engañaron o no saben entender. Al senador Miguel Uribe, según los indicios, lo mató la mafia y esa mafia vive en Europa. El posible asesino vive en Europa, uno en Madrid, otro en Dubái. No nos insulten porque levantamos la bandera de Bolívar”, dijo Petro.

En el mismo sentido se refirió a la Cumbre Celac-Unión Europea que se hará en Santa Marta, en noviembre, y aseguró que se debe hablar de paz y no de guerra. También dijo que algunos países europeos estarían apoyando un genocidio en Gaza y que al contrario en Colombia hay democracia.

“Ustedes ahora ponen preso cualquier joven europeo que levante la bandera Palestina. En Colombia no se coge preso a nadie que levante cualquier bandera porque esto sí es una democracia. Aquí ofrecemos la franja blanca de la bandera de Bolívar, pero no nos encontremos en la muerte de sus bombas porque aquí no entrarán”, agregó Petro.