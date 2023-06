Presidente Petro contó que conoce a la exniñera de Sarabia de tiempo atrás: "Es nuestra amiga"

Este viernes, 2 de junio, el presidente Gustavo Petro tomó decisiones frente al escándalo que estalló por cuenta de unas chuzadas ilegales que, según la Fiscalía, se cometió en contra de dos empleadas, en su momento, de la jefe de gabinete Laura Sarabia.

Si bien el jefe de Estado defendió el proceder de Sarabia, asegurando que todo lo hizo bajo la ley, inclusive, el uso del polígrafo al que se sometió la exniñera de Sarabia, Marelbys Meza, decidió apartarla de su cargo; lo mismo hizo con Armando Benedetti , embajador de Colombia en Venezuela.

Mientras Petro informaba esta decisión, habló de la exniñera a quien aseguró conocer desde tiempo atrás cuando trabajaba para Benedetti y cuando este era el jefe de su campaña presidencial.

"Nosotros no tenemos nada contra la ciudadana Marelbys. Yo la he conocido personalmente en mi campaña. Casi que me ha abrazado maternalmente. Ella no tiene nada que temer de mi Gobierno. Es nuestra amiga si lo quieren saber. Nosotros no vamos contra seres humildes. Ni humildes ni poderosos", sostuvo el mandatario.

“Aquí a nadie se le ha ordenado una sola interceptación telefónica ilegal”

En medio de la ceremonia de ascenso de los oficiales del Ejército en Bogotá, Petro se refirió a lo que dijo el fiscal Francisco Barbosa que ha calificado esta situación como "la vuelta de las chuzadas a Colombia".

En su discurso, el mandatario fue enfático al afirmar que nunca ha dado la orden de realizar interceptaciones ilegales a ningún funcionario ni a civiles.

El presidente declaró: "Aquí a ninguno de ustedes se les ha ordenado una sola interceptación telefónica ilegal, ya sean ilustres y poderosos exfuncionarios o personas humildes. Eso no es cierto. No se les ha dado esa orden y no se les dará".

Además, el presidente aseguró que su Gobierno se rige por la Constitución y, en ese sentido, autorizó a la Policía Nacional a denunciar cualquier caso de chuzadas que conozcan. Añadió que su administración no repetirá los actos de otros gobiernos investigados por estos delitos.

"Ningún alto funcionario de este Gobierno ha dado alguna orden relacionada con la violación de la Constitución. Más bien, ustedes, oficiales, están autorizados por el presidente de la República a denunciar si eso ocurre. Aquí no puede haber ninguna mancha ni duda de que este Gobierno repetirá las prácticas corruptas de otros gobiernos. No estamos aquí para eso", insistió el jefe de Estado.