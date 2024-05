Presidente Petro desconocía el manejo irregular de fondos en la UNGRD, afirma Olmedo López

En una reveladora entrevista, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), afirmó categóricamente que el presidente Gustavo Petro no estaba al tanto de las irregularidades que han sacudido la entidad en los últimos meses.

López habló de uan "reunión primaria" en la que participaron altos funcionarios del Gobierno Petro, pero fue enfático en afirmar que el jefe de Estado no estaba al tanto.

"Lo que sí quiero contarle al país es que esto no fue iniciativa de un director, sino que es un tema que va más allá y por eso lo dije ahora, fuimos nosotros los directos responsables porque tuvimos que haber llamado al orden y al cambio. (…) Creo que el nivel de esa reunión guardaba o no la esperanza de que era un tema momentáneo, que era un tema puntual y así se esperaba, pero se intensificó en el mes de diciembre y bueno, ahora el país podrá conocer más de eso, de ese tema, no solamente los carrotanques, sino de todo su conjunto de los hechos”, dijo en diálogo con Ricardo Ospina, director del serivicio informativo de Blu Radio.

Olmedo López está arrepentido

López admitió que hubo errores dentro de su administración y los actos de corrupción fueron impulsadas por algunos representantes de los partidos políticos tradicionales involucrados en el Gobierno.

"Pero lo que sí es importante que el país conozca es que existe un arrepentimiento sincero. Yo debí haber reaccionado de otra manera en su momento y que se cometieron errores que terminaron llevándose, tomando decisiones a espaldas del presidente de la República. (…) Yo me equivoqué y me equivoqué", confesó López. Añadió que invita a sus compañeros a reconocer sus errores. Subrayó que no hay un acto de contrición por parte del Pacto Histórico y que su arrepentimiento es personal.

El exdirector explicó que inicialmente creyó que las irregularidades eran temporales y puntuales, pero se intensificaron en diciembre. "Ahora el país podrá conocer más de eso, de ese tema, no solamente los carrotanques, sino de todo su conjunto y los hechos", mencionó López. Señaló que el escándalo no se limita a la compra de carrotanques defectuosos para La Guajira, sino que es parte de un problema más amplio.

Ante la pregunta sobre si Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), había dado órdenes para entregar dinero o contratos a congresistas, López no negó la posibilidad, aunque se abstuvo de confirmarlo.

Es una pregunta que en este momento no le puedo responder declaró.

Asimismo, López negó haber recibido instrucciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para consentir a congresistas a cambio de la aprobación de la reforma a la salud. Sin embargo, admitió que hay otros ministros y senadores involucrados.

La controversia de los carrotanques

El escándalo estalló públicamente con la compra de carrotanques para suministrar agua a La Guajira, un proyecto que resultó en uno de los escándalos de corrupcuón más grande de los últimos años.

"Es un error creer que esos carrotanques se compraron para llevar agua de la cabecera de Uribia a las rancherías, cuando en la cabecera Uribia no hay agua", explicó López.

La compra de estos carrotanques se realizó en el marco de la sentencia T-302, que obliga al Estado a garantizar agua potable a las comunidades de La Guajira. López defendió que los carrotanques eran necesarios para cumplir con esta sentencia, especialmente en Uribia, uno de los municipios más afectados por la desnutrición y la falta de agua.