Presidente Petro designa a Andrés Idárraga como ministro de Justicia encargado

El presidente Gustavo Petro nombró al secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, como ministro de Justicia encargado, mientras se define quién asumirá el cargo en propiedad o se recupera Augusto Ocampo, actual titular encargado, quien permanece incapacitado, según confirmaron fuentes del ministerio.

Sin embargo, en diálogo con este medio, el secretario Idárraga aseguró que la designación “es de carácter indefinida”.

La designación de Idárraga se conoció después de que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia declinara el ofrecimiento para asumir como ministro de Justicia, argumentando razones médicas.

En una carta, el exmagistrado señaló que, tras consultar con sus neumólogos, recibió la recomendación expresa de no asumir responsabilidades de tiempo completo debido a su estado de salud.



“Lamento no poder acompañarlo en estas circunstancias médicas, según las cuales debo continuar atendiendo mi tratamiento con total cuidado y de manera ininterrumpida”, indicó.

Desde 2022, por el Ministerio de Justicia han pasado tres ministros en propiedad: Néstor Osuna, hoy procurador delegado para los Derechos Humanos; la abogada Ángela María Buitrago; y el exfiscal Eduardo Montealegre, quien permaneció cuatro meses en el cargo.

Tras su salida, el Gobierno expidió el decreto 1143, con el cual designó a Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia, como ministro encargado, función que ha desempeñado hasta su incapacidad temporal.

Quien finalmente asuma la jefatura del Ministerio de Justicia tendrá entre sus principales responsabilidades impulsar dos proyectos que concentran un amplio debate nacional: la propuesta de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y la Ley de Sometimiento de organizaciones criminales.