César Julio Valencia, nuevo ministro de Justicia

Hay movimientos en el gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se conoció que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete, será el próximo ministro de Justicia tras la salida intempestiva de Eduardo Montealegre.

Valencia Copete estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, con una especialización en derecho comercial de la misma universidad, de la que además es profesor.

Fue elegido magistrado de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el año 2002, y fue presidente de esa corporación entre los años 2007-2008. Fue elegido también presidente de la Sala Civil el 20 de enero de 2010.

Han sido tres las personas que han ostentado el cargo como ministro de Justicia durante el Gobierno Petro, Néstor Osuna quien ahora está en la Procuraduría, la abogada Ángela María Buitrago y el exfiscal Eduardo Montealegre.



Eduardo Montealegre Foto: X @MinjusticiaCo

Este último, salió repentinamente del ministerio de Justicia tras una agitada pelea no solo con el Ministro del Interior Armando Benedetti, sino también, con el Procurador General Gregorio Eljach. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia será el cuarto ministro de Justicia del Gobierno, tras la renuncia de su antecesor en el pasado mes de octubre.



Trayectoria y perfil del nuevo ministro

César Julio Valencia Copete cuenta con una extensa y destacada carrera en el ámbito judicial y académico.

Formación Académica:



Estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia, ubicada en Bogotá.

Posee una especialización en derecho comercial, cursada en la misma Universidad Externado de Colombia.

Carrera en la Corte Suprema



Fue elegido magistrado de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia en el año 2002.

Se desempeñó como presidente de esa misma corporación (la Corte Suprema de Justicia) durante los años 2007 y 2008.

Además, fue elegido presidente de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia en enero del año 2010.

Escuche aquí el informe: