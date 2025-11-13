César Julio Valencia, nuevo ministro de Justicia

Publicidad
Hay movimientos en el gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se conoció que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete, será el próximo ministro de Justicia tras la salida intempestiva de Eduardo Montealegre.
Valencia Copete estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, con una especialización en derecho comercial de la misma universidad, de la que además es profesor.
Fue elegido magistrado de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el año 2002, y fue presidente de esa corporación entre los años 2007-2008. Fue elegido también presidente de la Sala Civil el 20 de enero de 2010.
Han sido tres las personas que han ostentado el cargo como ministro de Justicia durante el Gobierno Petro, Néstor Osuna quien ahora está en la Procuraduría, la abogada Ángela María Buitrago y el exfiscal Eduardo Montealegre.
Este último, salió repentinamente del ministerio de Justicia tras una agitada pelea no solo con el Ministro del Interior Armando Benedetti, sino también, con el Procurador General Gregorio Eljach. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia será el cuarto ministro de Justicia del Gobierno, tras la renuncia de su antecesor en el pasado mes de octubre.
César Julio Valencia Copete cuenta con una extensa y destacada carrera en el ámbito judicial y académico.
Formación Académica:
Carrera en la Corte Suprema
