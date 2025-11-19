César Julio Valencia no aceptó ofrecimiento del presidente Petro para ser ministro de Justicia

Hace apenas una semana, el nombre del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, sonó para ser el jefe de la cartera de Justicia tras la accidentada salida de Eduardo Montealegre. Sin embargo, este medio confirmó que el exmagistrado Valencia Copete declinó el ofrecimiento que le hizo el presidente Gustavo Petro.

Por el Ministerio de Justicia han pasado un total de 3 ministros en propiedad: Néstor Osuna, quien hoy es procurador delegado para los Derechos Humanos; la abogada Ángela María Buitrago; y el exfiscal Eduardo Montealegre.

Exfiscal Montealegre Foto: suministrada

Este último salió del Ministerio intempestivamente horas después de que se conociera el borrador de proyecto de ley sobre una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a Montealegre tras unas disputas del entonces ministro de Justicia con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el procurador general, Gregorio Eljach.

Fuentes al interior del Ministerio de Justicia también le confirmaron a Blu Radio que el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, seguirá en encargo en esa cartera, aunque tiene una incapacidad médica.

