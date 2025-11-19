En vivo
César Julio Valencia no aceptó ofrecimiento del presidente Petro para ser ministro de Justicia

César Julio Valencia no aceptó ofrecimiento del presidente Petro para ser ministro de Justicia

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, no aceptó el ofrecimiento del presidente Gustavo Petro para ser ministro de Justicia en reemplazo de Eduardo Montealegre.

