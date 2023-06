“A mi campaña no entró un solo peso sucio”: Petro en enérgico discurso durante marchas

El presidente Gustavo Petro, desde la carrera Séptima de Bogotá, pronunció un discurso en el marco de las marchas que se están llevando a cabo en el país para respaldar las reformas que su Gobierno impulsa en el Congreso de la República.

El presidente manifestó que hay personas que aún no han leído lo que pasó en las elecciones del año pasado, en las que él resultó elegido.

“El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente y, por lo tanto, el pueblo, junto con el presidente quiere volver realidad las reformas. Que no se atrevan a romper la democracia en Colombia porque se encontrarán con un gigante: el pueblo de Colombia en las calles de este país”, enfatizó.

“No hemos chuzado”

El presidente Petro también se refirió al episodio de su exjefa de gabinete, Laura Sarabia, y manifestó que su gobierno no interviene teléfonos, como ocurría anteriormente, según manifestó.

“Han afirmado, sin ética, que nosotros chuzamos teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la presidencia. Unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, sino el gobierno de Santos y Duque. No encontraron ni una sola máquina de interceptación porque este gobierno no intercepta a nadie. No mientan", puntualizó Petro.

"Ni un solo peso sucio en campaña"

En ese sentido, el presidente agregó que no hay evidencias de las chuzadas que se habrían dado en el caso Laura Sarabia y que salieron a la luz luego de que se conocieran unos audios del exembajador Armando Benedetti.

"Pueden allanar el Palacio, pueden allanar el Ejército, la Policía actual, y no encontrarán ni una sola evidencia. Estoy absolutamente seguro de ello (…) Así como puedo afirmar con certeza que este gobierno no interviene teléfonos ni comunicaciones de nadie, que este gobierno no realiza allanamientos sin orden judicial, con igual certeza puedo decirles que en mi campaña no ingresó ni un solo peso sucio", añadió.

"Aquí no pasará lo de Perú con Pedro Castillo"

Petro también enfatizó en que en Colombia no pasará lo mismo que en Perú, en donde el presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso de la República, tras su anuncio de disolver el Legislativo.

“Esta manifestación los notifica, si se atreven a destruir el gobierno popular, el pueblo volverá a poner el gobierno popular, no importa lo que me pase a mí. Este pueblo notifica que no va a pasar ni lo del 9 de abril ni lo del 19 de abril. Que no se atrevan a romper con la democracia de Colombia porque se encontrarán con un gigante”, añadió.

Anuncio de asambleas populares

El presidente también anunció asambleas populares y añadió que ministro que no obedezca su mandato popular simplemente será destituido.

"De ahora en adelante, debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia, donde se discuta y gobierne. Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular. Aquellos ministros o ministras que no cumplan serán destituidos. La siguiente fase es el gobierno popular, y vamos a demostrar cómo se hace y cómo se ejerce. Llegaremos hasta donde ustedes quieran. Si queremos ir más allá, pues iremos más allá. Dejamos de ser oposición, pasamos a ser gobierno y los gobiernos deciden", declaró Petro.

