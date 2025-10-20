En vivo
Presidente Petro se reúne con encargado de negocios de EEUU en medio de crisis diplomática

a Presidencia colombiana informó del encuentro en X, donde publicó una fotografía en la que Petro y McNamara aparecen conversando.

Katherine Miranda y Roy Barreras (1).jpg
Petro se reúne con encargado de negocios de EEUU //
Foto: Presidencia
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

El presidente Gustavo Petro se reunió este lunes en la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo en Bogotá, con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, en medio de la escalada de tensión diplomática entre ambos países.

La Presidencia colombiana informó del encuentro en X, donde publicó una fotografía en la que Petro y McNamara aparecen conversando, sin ofrecer más detalles sobre el contenido de la reunión.

Horas antes, en una entrevista a Univision, Petro insistió en sus críticas al presidente estadounidense y afirmó que "(Donald) Trump no es rey en Colombia" ni puede "imponer su voluntad sobre un gobierno democrático".

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump
Foto: AFP

El embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, fue llamado hoy a consultas, luego de que Trump anunciara el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha antidrogas, acusara a Petro de ser "un líder del narcotráfico" y advirtiera que planeaba imponer represalias comerciales.

Aunque el asesor económico de Trump, Kevin Hassett, moderó el tono este lunes al afirmar que no existen planes inmediatos de elevar los aranceles a Colombia, la advertencia preocupó a Bogotá y al sector privado.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y desde 2012 ambos países mantienen un Tratado de Libre Comercio (TLC), aunque Petro hoy lo consideró suspendido desde abril, cuando Washington incluyó a Colombia en su guerra comercial y le impuso aranceles del 10 %.

