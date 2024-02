Presidente Petro: “Un sector está atacando la posibilidad de que se elija fiscal”

El presidente Gustavo Petro asistió a la Cumbre de Gobernadores de este 9 de febrero. Desde Cartagena se pronunció sobre las movilizaciones que terminaron en desmanes y bloqueos al Palacio de Justicia. Aseguró que la información que circuló al respecto se trató de una "fantasía noticiosa impulsada" por sectores políticos y algunos medios de comunicación, incluso dijo que los magistrados de la Corte Suprema habían sido quienes se negaron a salir de las instalaciones.

“Lo peor no es que esto se vea allá, sino lo que sucedió en Colombia. La información mentirosa, porque no hubo magistrados heridos, sacados en helicópteros ni secuestrados, no salieron porque le dijeron al director de la Policía que iban a trabajar más. Medios de comunicación y dirigentes políticos cogieron esta información y la volvieron real”, afirmó.

El jefe de Estado dijo que todo esto tiene un objetivo político: evitar que se elija “una fiscal decente”. Sobre la terna que envió a la Corte Suprema explicó que los tres nombres, Ángela María Buitrago , Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda, son personas que él no conoce personalmente y con las que no tienen ningún vínculo político. Agregó que su intención es que una mujer llegue a ocupar altos cargos.

"El objetivo detrás es que no se escoja fiscal porque piensan que una fiscal decente acaba la impunidad", dijo.

Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de aplazar nuevamente la elección de fiscal general, quien asume el cargo (e) desde el 13 de febrero es la vicefisca l Martha Mancera , una mujer con grandes distancias hacia el Gobierno nacional. A pesar de la inconformidad expresada desde la Casa de Nariño, los magistrados seguirán discutiendo la elección el próximo 22 de febrero hasta que una de las candidatas logre las mayorías.

Vicefiscal Martha Mancera Foto: Mauricio Alvarado Lozada/ El Espectador