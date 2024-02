Se deben tomar medidas urgentes en el territorio: Líder de Montes de María por violencia en la zona

Durante el conflicto armado en los Montes de María , en el Caribe colombiano, se registraron decenas de acciones violentas por parte de diferentes grupos armados, siendo una de las regiones más afectadas en su momento, allí tuvieron presencia las Autodefensas Unidas de Colombia y la extinta guerrilla de las Farc.

Algunos líderes de la zona han asegurado que la situación de orden público se ha venido alterando desde hace algunos meses, por lo que piden presencia de las autoridades.

"Hoy se tiene un SOS en los Montes de María, en la Mojana bolivarense y en la Mojana sucreña por la presencia de autodefensas Gaitanistas de Colombia, en el mes de enero hubo un enfrentamiento entre la Policía y las Autodefensas, tenemos presencia de ellos -AGC- tenemos extorsiones y amenazas a líderes y exalcaldes del Carmen de Bolívar", señaló Esther Torres líder social de la región.

Ante esta situación han hecho un llamado al Gobierno nacional, pues aseguran que no quieren que se repita la historia vivida hace varios años.

"Queremos por favor pronunciarnos ante el Gobierno nacional y ante nuestro presidente, que eligió el pueblo, que por favor tome medidas urgentes a nuestro territorio, no queremos la repetición, hemos tratado de hacer pronunciamientos a entidades locales, a gobiernos y a alto comisionado, a enlaces que tenemos en el territorio, pero no hemos logrado el objetivo, hay mucho miedo y temor, nuevamente volvieron las noches tenebrosas, ya no podemos transitar en las noches y en las tardes por las vías de los corregimientos", señaló Torres.