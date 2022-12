Presidente Santos ordena militarización de carreteras por paro camionero

El mandatario rechazó el accidente del gobernador de Boyacá que, al parecer, fue provocado por piedras lanzadas por manifestantes al vehículo del mandatario.



Desde La Guajira ha criticado las vías de hecho adoptadas por los camioneros que se encuentran en paro desde hace 36 días, además, el mandatario rechazó tajantemente el accidente del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, cuyo vehículo habría perdido el control por piedras que fueron lanzadas por manifestantes.



“Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, acaba de ser víctima de la violencia del paro camionero y esto no puede tolerarse”, dijo Santos.



El presidente dijo que él Gobierno está dispuesto a dialogar con los camioneros para levantar el paro y agregó que hay intransigencia de los camioneros, además, ordenó la militarización de las carreteras.



“Quiero que militarice más las carreteras y capture a responsables de amenazas pues no cederemos al chantaje (…) No ha habido un solo día en que el ministro de Transporta Jorge Rojas, no busque soluciones al paro", dijo el presidente.



Suspensión de negociaciones



Por el accidente del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, el Gobierno nacional y los camioneros suspendieron las negociaciones con las que se buscaban una salida al paro.



La noticia fue confirmada por el secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, quien dijo que el Gobierno investiga si los manifestantes que atacaron a piedra la caravana en la que viajaba el mandatario se relacionan con el paro camionero.



“Hay versiones muy serias que indican que pudo haber tenido relación con actos vandálicos, aparentemente relacionados con la cruzada camionera. Hasta tanto no se verifiquen los detalles, se ha tomado la decisión de suspender las negociaciones”, dijo el funcionario.



-Camioneros de Nariño bloquearon las principales vías entre las que se incluyen la vía al mar y la que conduce a la frontera con Ecuador. Más de 3.700 camiones se encuentran reubicados al lado y lado de las vías.



-La Iglesia Católica en La Guajira destacó la importancia de la visita presidente Juan Manuel Santos para superar la crisis por la que atraviesa ese departamento.



-El presidente Obama encabeza un homenaje a los 5 policías muertos en Dallas, Texas.



-Con la histórica presencia de dos colombianos, este martes se celebra el Juego de estrellas del béisbol de las grandes ligas en San Diego.

