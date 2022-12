Presidente tiene facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana: Santos

Sobre la pregunta del plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos dijo que la Corte Constitucional le dio el aval y que él escogió el título del acuerdo para poder formular la pregunta con la cual los colombianos votarán SÍ o NO el próximo 2 de octubre.



Señaló que él tiene la facultad de redactar la pregunta cómo se le dé la gana, según la sentencia de la Corte.



"La Corte Constitucional me dio el mandato, le dio el mandato al Gobierno, el presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana, pero eso sí que sea clara y sencilla. Qué más clara y sencilla que diga aprueba usted sí o no y el título del acuerdo”, expresó.