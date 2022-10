Pretelt debería renunciar por la dignidad propia de la justicia: Santos

“A mí me parece que debería renunciar, me parece que como jefe de Estado, y yo soy el responsable del Estado, es decir que los poderes del Estado funcionen con armonía, sin meterme en los asuntos internos de la justicia, ha llegado el momento en que por la dignidad de la justicia, de la Corte Constitucional, por el funcionamiento de nuestra democracia, un magistrado que llega a esa situación debería renunciar”, manifestó el presidente Santos. (Vea también: Pretelt habría pedido dinero para favorecer a Fidupetrol: Comisión de Acusación ).



El mandatario de los colombianos, en entrevista con La W, dijo que contra el magistrado Pretelt hay pruebas y que de no ser así la Comisión de Investigación y Acusación no lo hubiera acusado.



(Aquí: En caso Pretelt solo pedimos que se respete el debido proceso: De la Espriella )



Minutos después, el propio Pretelt se pronunció a través de su cuenta en Twitter.







Fue ahí cuando el presidente Juan Manuel Santos enfatizó en que contra el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, no hay ninguna prueba.



Cabe recordar que el magistrado Pretelt es investigado por presuntamente recibir $500 millones de pesos para fallar una tutela a favor de Fidupetrol.