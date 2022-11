Primer cantante del Grupo Niche narra cómo la violencia se tomó Puerto Tejada

Álvaro del Castillo, primer cantante del Grupo Niche e intérprete de Buenaventura y Caney, relató en El Radar cómo sobrevive a diario a la ola de violencia que azota a Puerto Tejada, Cauca.

“Mientras haya la flexibilidad del código del menor no se puede hacer nada. Los mayores mandan a delinquir a menores de 12, 13, 14 años y como saben que no los pueden judicializar hacen y deshacen aquí. Drogadicción, prostitución, alcoholismo, no hay opciones aquí para la juventud (…) Esos chicos no le tienen temor a la Policía, ellos mismos les venden armas”, dijo el artista.

Además, manifestó que le da tristeza tener que abandonar el pueblo en donde nació porque es invivible. “Estamos mal y aparte de eso la administración municipal no hace nada (…) aquí hay más pandillas que en Cali. No hay por dónde andar”.