Primeras imágenes de la liberación de fiscales secuestrados en el Cauca

Este domingo, 12 de mayo, se confirmó la liberación de dos fiscales, un civil y un soldado que habían sido secuestrados por las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco' en el departamento del Cauca.

Bethy Magé, Gerson Rivera y María Yeni Ruiz, junto con el soldado Yiner Kevin Noscue, fueron secuestrados el pasado 19 de abril mientras regresaban a sus hogares desde Popayán. Tomaron una ruta alternativa en Santander de Quilichao debido a un bloqueo en la carretera Panamericana, cayendo en manos de un retén ilegal establecido por las disidencias.

Primeras imágenes de la liberación de fiscales y un soldado secuestrados en el Cauca

El presidente Gustavo Petro, junto con fuentes del CICR, confirmó que los secuestrados fueron entregados a la organización humanitaria en el Cauca, sin que se reportaran incidentes durante la liberación.

En un comunicado de prensa, el frente de Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas,

declararon que, a pesar de las "dificultades propias que trae una ruptura de cese al fuego y la declaratoria de 'guerra total' contra nuestra organización", lograron coordinar la liberación de los cautivos como un gesto de buena voluntad hacia la comunidad internacional y en respeto al mandato neutral del CICR.

También hicieron un contundente llamado al Gobierno nacional. “La intransigencia no lleva a ningún lado, las decisiones apresuradas que tomó contra las FARC-EP que llevaron a la ruptura del cese al fuego, los señalamientos constantes contra nuestros comandantes y su vano intento de sostener una mesa de diálogo con una minoría que no hace parte de las FARC-EP y no representa ni el 5 % de nuestra fuerza guerrillera es un mal camino que tomó y que no va a asegurarle los objetivos que nos habíamos propuesto conjuntamente desde que iniciamos ese proceso de diálogo", dice el comunicado.

Cabe recordar que con las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' se suspendió el cese al fuego bilateral en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño, lo anterior, tras las acciones armadas de este grupo contra la población civil en esa zona del país.