Procuradora cuestionó al Congreso por no intervenir en la despenalización del aborto

La procuradora general de la nación, Margarita Cabello le pidió al Congreso garantizar el derecho de la madre gestante con la reciente decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24.

Además advirtió que estará vigilando y supervisando al Congreso ahora que es su turno para legislar sobre cómo se va a llevar a cabo la despenalización del aborto en su totalidad, hasta el sexto mes de gestación, y lo que sigue con las tres cáusales que ya eran ley con la sentencia de 2006.

Publicidad

“Me preocupa la vida del gestante, me preocupa mucho, me preocupa cómo se va a reglamentar y aquí me estoy pasando de más opiniones personales, cómo se interrumpiría el embarazo de una madre gestante con seis meses, y hablo en nombre de la ciudadanía, ¿será una cesaría? ¿Qué será? Porque hay que reconocer que eso se lo debemos a los científicos y a los médicos y cómo representante, esas preocupaciones las voy a tener muy en cuenta en ese llamado a la sociedad y en ese llamado al Congreso, para que regule todos esos procesos y situaciones", dijo la procuradora general.

También habló de su preocupación cómo mujer, madre y abuela de dos bebes prematuros, en el trato que se dará para garantizar dos vidas, la de la madre y la del bebe.

Publicidad

“En mi familia se luchó por sacarlas adelante, entonces la posición mía como procuradora mujer, ojalá la decisión sea la más equilibrada en donde se pueda proteger las dos vidas o los dos vienes jurídicos que son el de la vida en gestación y el de la madre como mujer gestante”, enfatizó Margarita Cabello.

A su vez, expresó que le pareció que hubiera preferido entrar en una conversación mundial acerca de si la decisión la tenía que tomar la Corte Constitucional o el legislativo.

Publicidad

“Yo hubiera preferido que era mejor entrar en esa gran discusión mundial para determinar, qué temas que tocan la fibra de la sociedad deben estudiarse por un tribunal constitucional y cuáles, que seguramente serán pocos, deben someterse al Congreso, que es en una democracia los representantes de la sociedad”, agregó la procuradora.

También se preguntó por qué el Congreso no está asumiendo y cuestionó si es porqué sus votantes están de acuerdo o no; finalizó diciendo que era una discusión mundial, sometida por la misma sociedad a través de sus representantes.

Publicidad

Escuche el podcast El Camerino: