Profesor de colegio en Fresno, Tolima, no inscribió a 45 estudiantes para presentar el ICFES Una madre de familia denunció que un docente encargado del proceso cobró $86.000 cuando la inscripción costaba $58.000 y no los inscribió. Además, dice que el docente no ha regresado al colegio y solo envía excusas médicas.