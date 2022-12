Programa completo de El Radar del 26 de julio de 2014

a la Alcaldía de la capital, seguridad, política e incluso sobre una posible candidatura a la Presidencia del país.

El burgomaestre empezó refiriéndose a la forma en la que se ha manejado su administración asegurando que, para él, su mandato ha tenido dos fases pero no por cuenta de su destitución sino porque “todo gobierno tiene que tener dos partes que son la de las propuestas y luego la de la ejecución”.

Sobre el comentado tema del tranvía en la capital del país, Petro reveló que su administración “no se queda quieta por lo cual hemos buscado recursos para que iniciativas privadas propusieran la construcción de tranvías en la ciudad”.

Agregó que ya se están terminando los estudios de factibilidad para ir a la fase de construcción, por lo que ya se solicitó al Gobierno Nacional su aprobación para la construcción de rieles y vagones.

Basándose en estudios, entre ellos el más reciente de ‘Bogotá, cómo vamos’, Petro aseguró que la movilidad de la capital ha mejorado “o sino recuerden las imágenes de lo que era la décima por donde no se podía transitar”.

Explicó que medidas como la chatarrización de buses viejos y la implementación del Sitp, entre otras, los bogotanos pueden movilizarse mejor, pasando de 71 minutos a 64 minutos en viaje promedio en 2013.

El alcalde Gustavo Petro dijo a El Radar que la administración distrital estudia legalizar el permiso para que los taxis amarillos puedan prestar servicio colectivo, aumentando las tarifas pero dividiéndolas entre los usuarios.

“Hay una norma que a mí me gustaría que quitaran, una prohibición en alguna norma nacional al taxista para usar colectivamente el taxi y eso lo coloca en desventaja con el otro servicio. En lugar de estar buscando quitar el otro servicio, que es un adelanto, el Uber, lo que debería el Gobierno Nacional es quitarle la prohibición al taxista que le impide usar el taxi de forma colectiva”, le dijo el alcalde Petro a Blu Radio.

Dijo que se debería poner una política nacional sobre pensiones y cesantías para los conductores de taxis. Dijo que por el Distrito está evaluando subir las tarifas de las carreras de taxis en la capital “que permita la protección social del taxista”.

También habló sobre sobre la situación actual en Bogotá en el tema de seguridad asegurando que en cuanto a los delitos que involucran algún tipo de lesión, considerados como de alto impacto, “las cifras han bajado así muchos afirmen lo contrario porque con la seguridad relacionada con la vida no se puede mentir”.

En cuanto a los delitos de bajo impacto como el robo de celulares, el alcalde Petro aseguró que es un problema a nivel mundial por lo cual habría que buscar “soluciones internacionales que en Bogotá van a pasar”.

Afirmó que para empezar con una solución al tema, se debe tener “un cuerpo diferente de policías cuidando de zonas especiales en las que hay mucho flujo de personas que es donde se presentan los robos de celulares”.

Sobre las constantes denuncias que se han conocido en las cuales aseguran que sus familiares tienen contratos con el Distrito el burgomaestre fue tajante al afirmar que “su familia real no tiene nada que ver con el Distrito, yo respondo por mis cercanos, si se ponen a buscar el octavo tío en consanguinidad no podría decir nada pero me atrevería a retarlos”.

Declaró que su madre y hermana están “exiliadas del país por culpa del expresidente Uribe, mi hermano se gana 700 mil pesos, mi papá es un pensionado y mi esposa no está ni ha estado relacionada con ningún contrato del Distrito, espero que eso quede claro”.

El alcalde también habló su relación con el Gobierno de Juan Manuel Santos, la estrategia para trabajar de la mano con el vicepresidente Germán Vargas Lleras y los enfrentamientos que ha tenido con el procurador Alejandro Ordóñez.

Dijo que es lamentable como los de “la derecha se tiraron su posibilidad de Gobernar el país nuevamente por querer sacar al alcalde”.

Agregó que a Zuluaga “le dañaron la presidencia por una torpeza enorme de ese grupito de los amigos de Uribe y del procurador porque si él perdió fue por Bogotá”.

Finalmente el alcalde habló sobre su proyecto de la ‘Bogotá Humana’ asegurando que “como saben que ha funcionado y que Petro podría ser presidente hay muchos que quieren esconder eso” y agregó que se puede llegar a una “Colombia Humana que me gustaría liderar”.