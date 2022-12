Programa completo de Mañanas BLU 4 de agosto de 2014

El número de muertos alcanza ya los 398 por el sismo en China: El número de muertos por el grave terremoto de 6,5 grados que azotó el domingo el suroeste chino alcanza ya los 398, mientras tres personas continúan desaparecidas y más de 1.800 están heridas, informaron hoy las autoridades locales.

Muere niña palestina en Gaza en un ataque tras entrada en vigor de la tregua: Una niña palestina de ocho años murió y otras 30 personas resultaron heridas el lunes en un ataque en el oeste de la ciudad de Gaza tras la entrada en vigor de una tregua declarada unilateramente por Israel, indicaron los servicios de emergencia.

Original protesta de habitantes de Florencia, Caquetá, por huecos en las calles: En Florencia, capital del departamento de Caquetá, los ciudadanos ya no aguantan más la situación vial de la ciudad: las calles están destruidas y ya no hay huecos, sino cráteres.

Gritos de operadoras espantaron ladrones que pretendía robar en central de radio: Dos delincuentes ingresaron a una central de radio, pero fueron sorprendidos por los gritos de unas 20 operadoras que los espantaron y evitaron un atraco en la central.

Juez prohibió difundir video sexual de senador paraguayo: El Sindicato de Periodistas de Paraguay repudió "la directa censura a los medios periodísticos" por parte de una jueza que prohibió esta semana la publicación de "contenido multimedia" de un senador del gobernante Partido Colorado, que supuestamente protagoniza un vídeo pornográfico.

Dos muertos y unas 250 personas desaparecidas en un naufragio en Bangladesh: Al menos dos personas murieron y 44 han sido rescatadas en el naufragio hoy de un barco de pasajeros en el que viajaban unas 250 personas en el río Padma a su paso por el centro de Bangladesh, informaron fuentes oficiales.

Más de 27 heridos y un desaparecido deja caída de un puente en Montería: Se cumplen siete horas de rescate luego del colapso de la estructura del puente Los Garzones en Montería. Los reportes de las autoridades han indicado que se presentaron más de 10 heridos y una persona desaparecida en el incidente.

Actos terroristas disminuyeron en 37,2 por ciento, según Mindefensa: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo hoy que los actos terroristas de los grupos guerrilleros disminuyeron en un 37,2 por ciento durante al actual Gobierno que concluye el próximo 7 de agosto.

Denuncian alza de reclutamiento de estudiantes en frontera Venezuela-Colombia: Profesores de tres estados de Venezuela fronterizos con Colombia denunciaron un "dramático incremento" en el reclutamiento de estudiantes para actividades delictivas básicamente del narcotráfico, dijo hoy el titular de un gremio docente regional.

Ciudad de Ohio cumple tres días sin agua : Tres días sin agua completa la ciudad de Toledo, en el estado de Ohio en Estados Unidos, luego de que las autoridades prohibieron consumir el agua de grifo pues las pruebas muestran que algunas toxinas aún contaminan el lago Erie.

Salud, educación y defensa protagonizaron balance de Santos sobre su Gobierno: El presidente Juan Manuel Santos, hizo un balance positivo de sus primeros cuatro años de Gobierno aunque reconoció que falta mucho por hacer y que esa tarea espera completarla en su segundo mandato, que comenzará el próximo 7 de agosto.

“Estructura no soportó el peso”: alcalde de Montería sobre puente que cayó: Carlos Eduardo Correa, alcalde de Montería, dijo en BLU Radio que fueron 29 las personas que resultaron heridas en la caída de un puente del aeropuerto Los Garzones.

"Fuerza pública y algunos guerrilleros pueden ser considerados víctimas": ONU: El director de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, dijo en diálogo con Blu Radio tras el primer día del foro de víctimas, que los miembros de la fuerza pública y algunos guerrilleros pueden ser considerados víctimas y llegarían a participar en la mesa de La Habana, Cuba.

¿Se deben considerar víctimas a los guerrilleros? Debate: Los panelistas de Mañanas BLU debatieron acerca de la condición de víctimas tanto para militares como para guerrilleros en medio de la discusión de este punto en los diálogos que se adelantan en La Habana y la reunión de víctimas que se lleva a cabo en Cali.

Ejército ya identificó al menor de edad que envenenó a soldados en Arauca: El general Luis Danilo Murcia, comandante de la Fuerza Quirón en Arauca, confirmó que el responsable del envenenamiento de siete militares al venderles una carne con posible raticida sería de las redes de apoyo del ELN.

Cuadrado estaría desvinculándose de la Fiorentina para ir a uno de estos equipos: Diarios españoles afirman que el volante colombiano Juan Guillermo Cuadrado estaría desvinculándose de la Fiorentina para ir a o al Manchester United o al Barcelona.

Gobernador de Boyacá celebra que Patriotas no contrate a Braulio Nóbrega: El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, confirmó que la contratación del futbolista Braulio Nóbrega en el equipo Patriotas se echó para atrás por la intervención de la Gobernación.

“Ahora tocará buscar el certificado penal para traer a un jugador”: Lillo: El técnico de Millonarios, Juan Manuel Lillo, fue contundente a la hora de referirse a la negativa de contratar al español Braulio Nóbrega, debido a sus antecedentes relacionados con abuso sexual.

“Frente al senador Iván Cepeda no me retracto y me ratifico”: Jaime Restrepo: El abogado Jaime Restrepo, quien le escribió varios trinos al senador Iván Cepeda convocándolo a un duelo y dándole la opción de “escoger el arma”, además de escribirle palabras desobligantes, aseguró que le pide perdón a la opinión pública por el texto escrito pero “frente al senador Cepeda no me retracto, no me ratifico y me corroboro”.

Restrepo está haciendo un mandado de Uribe: Iván Cepeda sobre incitación a duelo: El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, respondió ante el reto de duelo que le propuso el abogado Jaime Restrepo a través de redes sociales en donde lo tildaba de “guerrillero” y lo invitó a que escogiera un arma para zanjar las diferencias políticas.

La localidad de San Cristóbal fue excluida de la rumba extendida en Bogotá: Aunque el balance de la rumba extendida en Bogotá es positivo, según la Alcaldía de la ciudad, no sucede lo mismo en la localidad de San Cristóbal, razón por la cual será excluida de la medida.

No descartan que obrero atrapado tras caída de puente en Montería esté con vida: Continúan las labores de rescate de una persona que resultó atrapada tras el derrumbe de un puente en construcción en el aeropuerto ´Los Garzones’ de Montería.

Néstor Humberto Martínez iría a la Secretaría de la Presidencia: Néstor Humberto Martínez, que había sonado en el Ministerio de Defensa, podría ir a la Secretaría General de la Presidencia.

Simón Gaviria iría a Planeación Nacional: Simón Gaviria, jefe del Partido Liberal, iría a Planeación Nacional, según reportó Felipe Zuleta, periodista de Mañanas BLU.

Vargas Lleras no estaría de acuerdo con Cecilia Álvarez en MinTransporte: Según el dato de Felipe Zuleta, el vicepresidente electo Germán Vargas Lleras estaría inconforme con la continuidad de Cecilia Álvarez en la cabeza del Ministerio de Transporte. Al parecer, Lleras estaría buscando que además de que sea una mujer la que esté a cargo, sea una costeña.

Yesid Reyes sería el nuevo ministro de Justicia: El actual ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, saldría de la cartera y en su reemplazo entraría Yesid Reyes, hijo del magistrado Alfonso Reyes Echandía.

Fiscalía cerró puerta a libertad de alias ‘El oso’, sanguinario jefe de las AUC: La Fiscalía le cerró la puerta a la libertad de Marco Tulio Pérez, alias El Oso, quien habría cometido casos de violencia sexual contra decenas de mujeres en Sucre.

“Nos pareció salida de tono la posición de la ONU”: Procuraduría: La viceprocuradora Marta Castañeda se refirió en Mañanas BLU al enfrentamiento que tuvo con Fabrizio Hochschill, representante de la ONU en Colombia y dijo que le pareció “salida de tono la posición del organismo”.

¿Uribe podría participar como víctima en el proceso de paz? Análisis: El equipo de trabajo de Mañanas Blu discutió acerca de la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez haga parte de la mesa de negociones de La Habana con las Farc en condición de víctima por el hecho de que el grupo subversivo asesinara a su padre Alberto Uribe Sierra.

En agosto se incrementará caída de árboles en Bogotá, dicen autoridades: La secretaria de Ambiente de Bogotá, Susana Muhamad, alertó en BLU Radio a los ciudadanos por el aumento de la caída de árboles en la ciudad debido a los vientos del mes de agosto.

Color Siete y Spataro Napoli se unen para competir en mercado textil: Las firmas colombianas de textiles Color Siete y Spataro Napoli anunciaron hoy que sellaron una alianza con la que esperan competir en el mercado latinoamericano.

Preocupación en La Calera por estación de gasolina cerca de embalse: El alcalde de La Calera, Álvaro Venegas, dijo que en este momento se está revisando ante las autoridades competentes el permiso que se concedió a una compañía para construir una estación de gasolina, cerca del embalse San Rafael, que surte agua al municipio y parte de Bogotá.

‘Café por un futuro’, la iniciativa que promueve la esposa del general Palomino: En su visita a Blu Radio, Eva Ardila de Palomino, esposa del director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, hizo promoción del programa ‘Café por un futuro’ que auxilia a los hijos de los uniformados.

