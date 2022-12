Programa completo El Radar 25 de julio de 2015

‘Monstruo de La Sierrita’ no tiene impedimento para estar en prisión: Palomino El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, aseguró que no es necesario que Bayron Palacio, más conocido como ‘El monstruo de La Sierrita’, siga con la medida de casa por cárcel debido a que la valoración médica no arroja riesgo alguno pese tener tuberculosis.

Tierras recuperadas son baldíos, no propiedad de campesinos: SuperNotariado El presidente Juan Manuel Santos anunció la recuperación de 278 mil hectáreas en los departamentos de Meta y Caquetá, en el marco de laoperación Espada de Honor Tres. Las tierras habían sido ocupadas ilegalmente por los bloques Oriental y Sur de las Farc, en zonas próximas a La Macarena, zona estratégica en la que confluyen estos dos bloques. (Lea también: 280 mil hectáreas recuperadas a Farc se usaban en ganadería y proceso de drogas)