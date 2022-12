Programa completo Mañanas BLU 24 de junio de 2015

¿Dejaría en el banco al mejor jugador del mundo?: Ya se calienta el partido de Argentina ante Colombia por los cuartos de final de laCopa América y han causado polémica las declaraciones de Horacio Pagani, quien propuso que Messi sea suplente.

EE.UU. espió a los tres últimos presidentes franceses, según WikiLeaks: Estados Unidos espió, al menos entre 2006 y 2012, a los tres últimos presidentes franceses, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy y François Hollande, según documentos lanzados por Wikileaks y dados a conocer por la prensa francesa.

Video: Alexis Sánchez canta y baila al ritmo de J Balvin: La estrella de las Selección chilena Alexis Sánchez sorprendió a sus fanáticos al colgar un video en su cuenta de Instagram donde se le ve cantando y bailando al ritmo de ‘Ay Vamos’ del reguetonero colombiano J Balvin. (Lea también: En China realizaron festival de carne de perro, pese a protestas de animalistas )

Venezuela obliga a medios a publicar mapa territorial incluyendo el Esequivo: Conatel, el organismo que regula los medios en Venezuela, exhortó a la radio y la televisión a difundir la "nueva imagen del territorio”, de acuerdo a lo establecido en el nuevo decreto que fija límites en zona de disputa con Guyana. (Lea también: Venezuela respeta los límites históricos con Colombia: William Fariñas )

Rajoy niega similitudes entre proceso de paz en Colombia y situación de ETA: Colombia se convirtió en tema de debate durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en España cuando el diputado Jon Inarritucuestionó al jefe de Gobierno Mariano Rajoy, por brindar apoyo al proceso de paz en Colombia y no hacer algo similar con ETA en ese país. (Lea también: Papa Francisco, dispuesto a colaborar en lo necesario del proceso de paz: Santos )

París convoca a embajadora norteamericana tras revelaciones de espionaje: La embajadora estadounidense en Francia, Jane Hartley, fue convocada el miércoles por la tarde por el canciller francés Laurent Fabius, tras revelarse que Estados Unidos espió a tres presidentes franceses, indicaron fuentes diplomáticas.

‘La banda de los paridos’: la parodia musical dedicada a Elio Rossi: Ya es habitual que el Grupo Comillas aproveche un tema coyuntural para hacer parodias musicales y en el caso del periodista argentino Elio Rossi, que ofendió a jugadores colombianos al llamarlos ‘malparidos’, no fue la excepción. (Lea también: “Usted no sabe quién soy yo”: parodia musical por escándalo de Nicolás Gaviria )

Lasprilla y Rodríguez dicen no tener investigaciones por falsos positivos: El general Jaime Lasprilla, comandante del Ejército, y el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, enviaron a BLU Radiocertificados de la Fiscalía y la Procuraduría en donde afirman que no tienen investigaciones ni antecedentes en su contra. (Lea también: Por presunta omisión investigarán al general Montoya en caso de falsos positivos )

Estación de El Mango debe reubicarse para no afectar civiles: alcalde de Argelia: El alcalde de Argelia, Cauca, Elio Gentil Adrada, rechazó la actitud de los habitantes del municipio que sacaron a los uniformados de la estación dePolicía de El Mango, argumentando que se cansaron de todos loshostigamientos de la guerrilla en donde la peor parte la lleva la población civil.

Nosotros no tenemos nada en contra de la Policía: líder de El Mango: Dagoberto Muñoz, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Mango, el corregimiento de Argelia, Cauca, donde la Policía fue sacada por los pobladores, dijo en Mañanas BLU que no tienen nada en contra de los uniformados y que la decisión se tomó solo para resguardar sus vidas. (Lea también: Estación de El Mango debe reubicarse para no afectar civiles: alcalde de Argelia )

Juan Guillermo Cuadrado, en la mira de dos equipos italianos: De acuerdo a varios medios italianos, el talentoso mediocampista colombiano Juan Guillermo Cuadrado interesa a la Juventus y al Inter como refuerzo para la próxima temporada.

Son sapos que tenemos que tragarnos: Santos sobre ofensiva terrorista de Farc: En entrevista con la agencia de noticias Euronews, el presidente de Colombia,Juan Manuel Santos, aseguró que aunque muchas veces se siente ofendido por los ataques de las Farc, “son unos sapos que tenemos que tragarnos”.

Hugo Rodallega llegaría a Millonarios: Rumores indican que el jugador Hugo Rodallega llegaría a Millonarios para reforzar la delantera del equipo ‘embajador’. (Lea también: Confirman que el goleador Fernando Uribe deja Millonarios )

¿Son justificadas las razones de habitantes de El Mango para desalojar policías?: Luego de la asonada registrada en El Mango, Cauca, donde policías tuvieron que abandonar el corregimiento por la protesta de los pobladores de esa zona, los panelistas de Mañanas BLU debatieron sobre la delicada situación que se vive en el lugar.

Es imposible que altos mandos no supieran de falsos positivos: HRW: José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, manifestó en Mañanas BLU que es imposible que altos mandos de lasFuerzas Militares no estuvieran al tanto de las ejecuciones extrajudiciales por parte de uniformados de bajos rangos.

Fiscalía ordena investigación tras expulsión de policías en El Mango, Cauca: La Dirección Regional de Fiscalías en el departamento dio a conocer la apertura de una investigación por los hechos sucedidos en El Mango, Cauca, donde la comunidad expulsó a los policías de la zona.

Activan plan de choque por atentado de Farc que dejó sin agua a Tumaco: Se activa un plan de choque por cuenta de la emergencia sanitaria que afronta Tumaco tras quedarse sin el servicio de agua potable por el atentado de las Farc contra el oleoducto Transandino. (Lea también: Suspenden servicio de agua en Tumaco por contaminación con crudo en río Mira )

Muere Dick Van Patten, el patriarca de la serie “Ocho son suficientes”: El carismático actor Dick Van Patten, conocido por encarnar al patriarca de la serie de finales de los 70 "Eight Is Enough", falleció este martes cerca de Los Ángeles a los 86 años. (Lea también: Falleció el actor británico Christopher Lee )

Denuncian dilaciones en proceso por homicidio de Jairo Zapa: Blu radio conoció que el abogado Jaime Granados, quien representa los intereses de la familia del asesinado Jairo Zapa, envió un memorial a la juez penal de circuito especializado de Montería, Carmen Cecilia Arrieya, donde denuncias supuestas dilaciones en el proceso penal que se adelanta para esclarecer su muerte.

Roberto Firmino es nuevo jugador del Liverpool: El club de fútbol Liverpool, de la primera división inglesa, anunció este miércoles el fichaje del delantero internacional brasileño Roberto Firmino, que militaba hasta ahora en el Hoffenheim alemán.

Vamos a ganarle a Argentina, de eso no quepa la menor duda: Santos: El presidente Juan Manuel Santos aseguró este miércoles que el próximo viernes Colombia le ganará a Argentina en el partido de cuartos de final de la Copa América de Fútbol, que se jugará en el estadio Sausalito, de Viña del Mar, Chile.

La Policía regresará a El Mango, Cauca: general Palomino: El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, confirmó este miércoles en horas de la mañana que la Policía regresará a El Mango, Cauca, donde los uniformados fueron sacados de la zona por la comunidad ante el temor de una toma por parte de las Farc.

Papa Francisco considera que en algunos casos el divorcio es "necesario": El papa Francisco reconoció este miércoles que la separación en algunos casos "es inevitable" y hasta "moralmente necesaria", sobre todo cuando reina la violencia en el hogar, en un mensaje claro de apertura ante los retos de lafamilia moderna. (Lea también: Los 20 puntos más importantes de la encíclica "Laudato si" )

Cliente gana demanda contra Sony por televisor dañado y logra millonaria multa: Luego de que una consumidora tuviera problemas de funcionamiento con la pantalla de un televisor nuevo y reclamara garantía ante Sony, la marca pidió pruebas con fotos y vídeos. Dichas pruebas se enviaron y se procedió a reparar el electrodoméstico, pero el daño persistió.

Gobierno alista terna para reemplazar Mauricio González en la C. Constitucional: El periodista de Mañanas BLU Felipe Zuleta reveló algunos de los nombres que se están barajando para el remplazo del magistrado Mauricio González en laCorte Constitucional. (Lea también: Exesposa de magistrado González finaliza diligencia ante Comisión de Acusación )

Maduro denuncia vínculos de Ledezma con supuesto asesino de periodista: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la existencia de vínculos entre una persona de "confianza" del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el presunto homicida de una periodista venezolana durante las protestas antigubernamentales de 2014.

Gobierno advierte que habrá cárcel para trasteo de votos: El Gobierno expidió el decreto 1294 que establece los mecanismos “para el efectivo y oportuno control” del Consejo Nacional Electoral sobre la inscripción de cédulas de ciudadanía con el fin de combatir el trasteo de votos.

Rodeamos con gratitud al Gral. Montoya: Uribe sobre proceso de falsos positivos: El expresidente y ahora senador Álvaro Uribe salió en defensa del general Mario Montoya, quien fue llamado a interrogatorio por los casos de falsos positivos. (Lea también: Es imposible que altos mandos no supieran de falsos positivos: HRW )

Condenan a MinDefensa por procedimiento médico que ocasionó daños a una paciente: El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa por los daños ocasionados a una mujer después de que se le realizara un procedimiento quirúrgico en el Dispensario de la Tercera Brigada del Ejército en Cali, el 25 de septiembre de 2002.

La caravana de Gardel, película sobre el último viaje del ‘Rey del tango’: El director de cine Carlos Palau explicó en diálogo con Blu Radio detalles de su nuevo filme La caravana de Gardel que este miércoles se estrena en Medellín, a propósito del aniversario 80 de la muerte del ‘Rey del tango’, Carlos Gardel .

SuperIndustria otorgó marca de certificación a Kosher Halak Bet Yosef: La nueva marca de certificación concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio le permite al titular, Kosher Halak Bet Yosef, certificar que las carnes y los derivados adquiridos se obtuvieron siguiendo los lineamientos del sacrificio Kosher.