Programa completo Meridiano Blu 27 de enero de 2015

Lo peor de la tormenta ya pasó, asegura alcalde de Nueva York: El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, afirmó este martes que la tormenta de nieve que sufrió el nordeste de Estados Unidos en las últimas horas tuvo la mitad del impacto que se temía en la ciudad y confirmó que "lo peor ya ha pasado".

Interrogatorio a David Zuluaga no será vía Skype: La Fiscalía finalmente aceptó que la diligencia de interrogatorio de David Zuluaga, hijo del excandidato presidencial, se haga en Estados Unidos, pero aclaró que esta no se hará vía Skype.

Cámara no validó posesión de María del Socorro Bustamante: Fuentes consultadas por BLU Radio confirmaron que la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, conformada por el presidente Fabio Amín; el primer vicepresidente Efraín Torres; y la segunda vicepresidente, Sandra Liliana Ortiz; decidió no validar la posesión de María del Socorro Bustamante, quien no ha logrado asumir su curul por las negritudes, así como tampoco lo ha conseguido Moisés Orozco.

Gobierno pide a Farc no desistir de cese al fuego unilateral: Un llamado a las Farc para que no desistan al cese unilateral del fuego, hizo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a propósito del reciente comunicado del grupo guerrillero en el que advierte que los operativos militares llevarían a un rompimiento de la tregua.

Iván Cepeda estaría detrás del complot contra Luis Alfredo Ramos, dice defensa: Iván Cepeda estaría detrás del supuesto complot que compromete al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, con vínculos con paramilitares.

Más de 20 entidades de salud, en riesgo de quiebra en Huila: Al menos 21 entidades de salud del Huila están en alto riesgo financiero por irregularidades en su manejo.

Indignación por foto de carros en Caño Cristales: Hay polémica en el Meta por la denuncia hecha en redes sociales de un presunto delito ambiental en Caño Cristales, en la zona de La Macarena, en el departamento del Meta.

EI amenaza con matar en 24 horas a rehén japonés y a piloto jordano: El grupo yihadista Estado Islámico amenazó con matar a dos rehenes, un periodista japonés y un piloto jordano, en las próximas 24 horas si Amán no libera a una yihadista en su poder, en un vídeo difundido este martes.