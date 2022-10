Propondrían ingreso de fuerza pública a universidades cuando se registre terrorismo

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Hoover Penilla, dijo que la institución propondría el ingreso de la fuerza pública a los campus universitarios del país en casos en que el vandalismo se convierta en terrorismo, esto a propósito de las protestas de las universidades públicas en Bogotá y hechos que han dejado personas gravemente heridas en otras oportunidades.

“Debemos llegar a unos equilibrios también con las directivas de los centros universitarios para que, en determinados momentos, donde se han presentado hechos que están dentro del ámbito del código penal, la fuerza pública no tenga limitantes y puede ingresar para poder retomar el control y tener las evidencias claras de lo que está sucediendo dentro de estos lugares”, explicó el general Hoover Penilla.



El distrito fue enfático en rechazar estos hechos de violencia, a lo que el mismo alcalde Enrique Peñalosa indicó que los estudiantes deben denunciar a quienes cometen actos vandálicos.



"Que también rechacen explícitamente a estas minorías de matones que obstaculizan el desarrollo de actividades académicas, los primeros que tienen claro que hay infiltrados son los directivos de las universidades y es muy importante que nos colaboren y nos den toda la información posible al respecto", dijo Peñalosa.



-Lo que dicen los rectores de las universidades



El rector de la Universidad Distrital, Ricardo García Duarte, dijo que hay que tener mucho cuidado al respecto y medir con mucho tino todo tipo de decisiones que se tomen cuando hay conflictos que nacen al interior de las universidades públicas.



"En una parte está la autonomía, naturalmente la autonomía no significa proteger la violencia, lo que hace la comunidad a la cabeza de ella el rector y el consejo superior y académico es precaver contra la violencia, de todas maneras nosotros siempre estamos haciendo pedagogía sobre la intimidad de la violencia y todo lo que significa el perjuicio moral y material de la violencia dentro de los predios de la universidad, naturalmente eso no es autonomía, eso es violación de la autonomía", explica el rector García.



Específicamente, sobre el ingreso de la fuerza pública, dijo que "hay que medir con mucha inteligencia todo esto porque de todas maneras hay que preservar el orden institucional, el orden constitucional y también la autonomía y no llegar a provocar situaciones que empeoren la crisis que se presenta a veces en las universidades, en este caso como rector yo tengo que invocar la necesidad del razonamiento, de la crítica, del debate, del diálogo, sin que vaya a propiciar remedios que resultan peores, pero naturalmente aceptando que no se puede permitir la violencia en el interior de las universidades”.